Esnaf ve sanatkara emeklilik için kredi kolaylığı

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, prim borcundan dolayı emekli olamayan Bağ-Kur’lulara yönelik Ziraat Bankası yetkilileriyle görüştüğünü bildirdi.
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince, işçilerin 7 bin 200 prim günüyle emekli olabildiğine işaret eden Palandöken, “Esnaf ve sanatkarların 9 bin prim günü olması gerekmektedir. En önemlisi esnaf ve sanatkarlar primlerini kendileri yatırmak zorundadır.” ifadesini kullandı.
Palandöken, esnaf ve sanatkarların son yıllarda ülke ekonomisinde yaşanan dalgalanmalar nedeniyle, Bağ-Kur primlerini düzenli olarak ödeyemedikleri için borçlarının katlanarak büyüdüğünü, prim borcu bulunan esnaf ve sanatkarların sayısının her geçen gün arttığını belirtti.
“Borcundan dolayı emekli olamayan kalmayacak”
SGK’ya prim borcu olan esnaf ve sanatkarların maaşlarına karşılık bankadan kredi alarak emekli olmalarının yolunun açıldığını bildiren Palandöken, böylece hem SGK’nın prim tahsilatının artacağını hem de emekli olamayan esnaf ve sanatkarların mağduriyetinin giderileceğini belirtti. Palandöken, “Emekliliği gelen borçlular emekli olabilecek. Borcundan dolayı emekli olamayan kalmayacak.” ifadesini kullandı. (AA)
Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, prim borcundan dolayı emekli olamayan Bağ-Kur’lulara yönelik Ziraat Bankası yetkilileriyle görüştüğünü bildirdi.
küçük esnaflardan vergi düşük alınmalı bakkal manav berber tufiye ayakkabıcı vs gibi esnafr-tan vergi alınmamalı ve ya düşük alınmalı hiper marketler küçük bakkaldan az vergi ödüyor birde bir yasa çıkarak mahalle aralarına hiper marketler açılmakta devamlı ve küçük esnafı bitirmekte büyük hiper marketlere mahalle aralarına izin verilmemeli çünkü küçük esnafı bitiriyor ve iş yapamaz hale geldiler vergilerini bile ödüyemez oldular bagkurunu ödeyemez oldular her mahalle arasında bim, şok, a101,begendik var bunları mahalle aralarına verilmesi dogru degil şehir dışına verilmesi daha uygun olur isteyen gider şehrin dışından alır gelir ve ya her mahleye bir büyük market yeterli ikinci büyük markete izin verilmemeli mesala a101 var bir mahallede bime izin verilmesin o da gitsin başka bir mahalleye açsın bu bir düşünce devlet bunu yapmalı küçük esnafı düşünüyorsa