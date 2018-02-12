Esnafa faiz indirimi, çiftçiye faizsiz kredi

Hükümet piyasayı canlandıracak faiz indirimlerinin ve yeni kredilerin yolunu açtı. Esnaf ve sanatkârların kullandığı kredilerde yüzde 50 faiz indirimi yapılacak. Halk Bankası, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri de tarım ve hayvancılık sektörüne düşük faizli ya da yüzde 100 faizsiz yatırım ve işletme kredisi verecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, esnaf ve sanatkarlar, Halk Bankasından doğrudan kullanacakları ve Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle alacakları kredilerde yüzde 50 faiz indirimi ile desteklenecek. Karar 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Gelir Vergisi Kanunu'nda belirtilen, geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş el dokuma işleri, bakır işletmeciliği, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, çini ve çömlek yapımı gibi meslek kollarında faaliyet gösteren ve "Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi" sahibi esnaf ve sanatkarlara söz konusu tarihlerdeki krediler için yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak. Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında en az 1 yıllık ustalık belgesine sahip olan ve bu belge ile ilgili meslek kolunda son 1 yıl içinde kendi adına işletme kurduğunu belgeleyen girişimci esnaf ve sanatkarlara da faizsiz kredi desteği verilecek.

(finanshaber)



