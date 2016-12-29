Esnafa ölçü ve tartı aletlerinin kontrolü uyarısı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, esnafın kullanmış olduğu ölçü ve tartı aletlerinin kontrol, muayene ve damgalanma işlemlerinin 1 Ocak itibariyle başlayacağını duyurdu.



Kocasinan Belediyesinden gönderilen yazılı açıklamaya göre Başkan Çolakbayrakdar, kanun gereği ölçü ve tartı aletlerinin her iki yılda bir muayenesi yapıldığını hatırlatarak, “Şeffaf bir uygulamayla ilçe sakinlerinin daha güvenli alışveriş yapmalarını sağlamaya çalışıyoruz ve bu noktada esnaflarımıza da önemli bir görev düşmektedir. Kocasinan Belediyesi olarak bizler her zaman vatandaşın ve esnafın yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Ölçü ve tartı aletlerinin muayenesinin zamanında yaptırılması konusunda esnafa çağrıda bulunan Başkan Çolakbayrakdar, “3516 sayılı Ölçü Ayar Kanunu’na göre elektronik, mekanik ölçü ve tartı aletlerini kullanan esnafın, 28 Şubat Salı günü mesai bitimine kadar Kocasinan Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü’ne müracaat ederek muayene için gün almaları gerekmektedir. Kanunen muayene ve damgaları yaptırmayıp da ölçü ve tartı aletlerini bu şekilde kullananlara cezai işlem uygulanacaktır. Şimdiden ölçü ve tartı aletlerinde hassasiyet gösteren esnafımıza teşekkür ederim.” diye konuştu.

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