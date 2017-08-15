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Esnafın borcu yapılandırılıyor

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, esnafın kredi borcunun yeniden yapılandırılacağını ve gecikme faizlerinin silinip icra işlemlerinin de sonlandırılacağını açıkladı.

Esnafın borcu yapılandırılıyor
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği'nde açıklamalarda bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, esnafın kredi borcunun yeniden yapılandırılacağını, gecikme faizlerinin silinip icra işlemlerinin de sonlandırılacağını açıkladı.
"Son başvuru 29 Eylül’de"
Tüfenkci, "TESKOMB'a bağlı Kredi Kefalet kooperatiflere borçları bulunan esnaf ve sanatkârımızın borçlarını yapılandırıyoruz. 31 Temmuz 2017 tarihinden önce kredi borcu kooperatif takibine intikal eden esnaf ve sanatkârların 29 eylül 2017 tarihine kadar başvurmaları halinde yeniden yapılandırmadan faydalanacaklar. Böylece kooperatif ortağı esnaf ve sanatkârlarımızın 786 milyon lirayı bulan anapara borçları yeniden yapılandırılacak. 204 milyon lirayı bulan gecikme cezası borcunun da silinmesine imkân sağlanmış olacak" diye konuştu.
(finans.haberler.com)
 
 
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