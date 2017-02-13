Esnaflar ÖTV indiriminin daha fazla uzatılmasını istiyor



Başkan Övüç, beyaz eşya ile ilgili olarak yapılan ÖTV indirimini değerlendirerek, ÖTV indirim zamanının biraz daha uzatılması gerektiğini belirterek, “Beyaz eşyadaki ÖTV indirimlerinin biraz daha yaygınlaşmasını istiyoruz. Geçen sene esnaf ve sanatkarlarımız biraz zor bir dönem geçirdi. Bu yılki piyasayı hareketlendirebilmek için devletimizden bazı destekler bekliyoruz. Tabi ki ÖTV beyaz eşyanın bazı fırın vesaire gibi kollarında indirim yapıldı. Esnafımız ÖTV indiriminin zamanının az olduğunu söylüyor. Biliyorsunuz bizim düğün sezonumuz mayıs ve haziran aylarında başlar. Bu aylardan 30 Nisanı biraz az buluyoruz. Bunun zamanının biraz daha uzatılmasını istiyoruz. Bu tür elektronik eşyaların da ÖTV’sini indirerek biraz daha piyasanın canlanmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Konut ve işyeri kredisinden bahseden Övüç yeni yapılan kooperatif işyerlerinde de KDV'nin düşürülmesini istediklerini söyledi. Övüç, “Konutlarda metrekare maliyetleri bin liraya kadar olanlar yüzde 8’e indirildi. Bin liranın üstünde olanlara da yaklaşık olarak yüzde 18 uygulaması devam ediyor. Bunun yanı sıra iş yerlerinde yeni yapılan kooperatif iş yerlerinde de KDV’nin yüzde 8’e düşmesini istiyoruz” dedi.



KESOB kredisini hakkında bilgi veren Övüç, “19-21 Aralık 2016’da 50 bin liralık faizsiz bir kredimiz vardı. Bu kredimiz daha önceden 200, şuanda ise yaklaşık olarak 244 bin 980 kişi müracaat etti. Bu müracaatların içerisinde 15 bin kişi bu krediden yararlanmış oldu. Bunun müracaatın fazla olduğunu, esnaf ve sanatkarlarımızın müşkül durumunu halletmek için, ekonomik durumunun biraz daha bunun yükselmesini arzu etmiştik. Başbakanımız dedi ki 'bu yıl kaynak buldukça bu fonu aktaralım, müracaat etmiş olan 244 bin 980 kişiye daha önceden KOSGEB’den yararlanmış olanlara bu krediyi verelim' diye söz verdiler. Onun da yazısı bizim genel merkezimizden geldi. İnşallah bundan sonrada müracaat etmiş olan 244 bin 980 kişiye bu kredi verilecek. Ama periyodik olarak kaynak buldukça bunları vereceğiz” şeklinde konuştu.



"Geçmişteki sicil silinecek"

Sicil affı hakkında bilgiler veren KESOB Başkanı Ahmet Övüç, “Geçmişte protestosu ve buna benzer şeyleri olan bazı esnaf kardeşlerimiz bu krediye ulaşamadılar. Geçmişte küçük paralarla protesto olmuş arkadaşlar, eğer ki buna 6 ay içerisinde müracaat etmeleri gerekir ve borçlarını yapılandırdığı zaman, bankalara olsun, kredi kartı kartına olsun veya şahıslara olsun, borçlarını yapılandırabilir, yapılandırdıktan sonra da bu sicilin kalkması için müracaat edecek ve geçmişteki bu sicil kalkacak” dedi.

"Yapılandırmalar 4 ay ertelendi"

Yapılandırmanın 4 ay ertelendiğini kaydeden Başkan Övüç, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Esnaf ve sanatkar kardeşlerimize duyurumuz var. Daha önceki yapılandırmalardan dolayı bazı sıkıntı çeken kardeşlerimiz oldu. Bu yapılandırmalar 4 ay ertelendi. Yapılandırma yaptıkları yerlere giderlerse de ve yapılandırmayı gözden geçirirlerse, hem devlete karşı olan borcu bitmiş olur" ifadelerini kullandı.



Yapılacak olan referanduma da değinen KESOB Başkanı Ahmet Övüç, "Önümüzde, Nisan ayında bir referandum dönemi var. İnşallah onu da hayırlısıyla geçirmiş oluruz. İnşallah geçen yılın acılarını, sıkıntılarını geçirmek içinde bu yıl biraz daha ekonomiye ağırlık verilir, ekonomi olarak da Türkiye biraz daha ileri doğru ilerler" dedi.

İHA



