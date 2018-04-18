Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Esnaftan şehit ailelerine destek

Beyazşehir Mahallesi’nde bir fotoğrafçı, şehit ailelerinin vesikalık çekimlerinde ücret almıyor.

Esnaftan şehit ailelerine destek
İlçeye bağlı Beyazşehir Mahallesi’nde 15 yıldır fotoğrafçılık yaptığını ifade eden Ümit Halil Uzun, özellikle son Afrin Operasyonu’nda gelen şehit haberlerinin ardından ailelere destek olmak için böyle bir girişimde bulunduğunu söyledi.
Şehit ailelerine ne kadar destek olunursa birlik ve beraberliğin o kadar güçlü olacağını kaydeden Uzun; “Ülkemizdeki terör olaylarından dolayı ve verdiğimiz şehitlerimiz, özellikle de Zeytin Dalı Harekâtı’nda gelen şehit haberleri bizleri derinden üzdü. Biz de şehit ailelerimize destek amaçlı vesikalık çekimlerinde ücret almıyoruz. Biz de bu ülkenin ferdi olarak seve seve mücadele etmeye hazırız. Başka vatanımız ve gidecek başka bir ülke yok. Bu vatan hepimizin. Biz şehit ailelerine ne kadar destek olursak bu vatan dimdik ayakta durmaya devam edecektir” dedi. 
Ümit Halil Uzun, tüm vatandaşlardan da duyarlılık beklediğini sözlerine ekledi. 
İHA
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.