Esnaftan şehit ailelerine destek

İlçeye bağlı Beyazşehir Mahallesi’nde 15 yıldır fotoğrafçılık yaptığını ifade eden Ümit Halil Uzun, özellikle son Afrin Operasyonu’nda gelen şehit haberlerinin ardından ailelere destek olmak için böyle bir girişimde bulunduğunu söyledi.

Şehit ailelerine ne kadar destek olunursa birlik ve beraberliğin o kadar güçlü olacağını kaydeden Uzun; “Ülkemizdeki terör olaylarından dolayı ve verdiğimiz şehitlerimiz, özellikle de Zeytin Dalı Harekâtı’nda gelen şehit haberleri bizleri derinden üzdü. Biz de şehit ailelerimize destek amaçlı vesikalık çekimlerinde ücret almıyoruz. Biz de bu ülkenin ferdi olarak seve seve mücadele etmeye hazırız. Başka vatanımız ve gidecek başka bir ülke yok. Bu vatan hepimizin. Biz şehit ailelerine ne kadar destek olursak bu vatan dimdik ayakta durmaya devam edecektir” dedi.

Ümit Halil Uzun, tüm vatandaşlardan da duyarlılık beklediğini sözlerine ekledi.

İHA

