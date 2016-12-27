Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Et açığını 'Charollais' ırkı sığırlar kapatacak

Türkiye'de et açığının giderilmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında besicilere 20 ayda bir ton ağırlığa ulaşan "Charollais" ırkı sığırlar dağıtıldı.

Et açığını 'Charollais' ırkı sığırlar kapatacak
Kırklareli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğince yürütülen "İthal Damızlık Gebe Düve Projesi" kapsamında, Türkiye'nin et açığını kapatmak amacıyla Çekya'dan ithal edilen et verimi yüksek "Charollais" ırkı 165 sığır Kırklareli'ne getirildi.
Ana vatanı Fransa olan et verimi yüksek "Charollais" ırkı gebe düveler, yaklaşık 5 ay sonra kesime hazır hale gelecek. Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğince on gün içerisinde besicilere dağıtımı gerçekleştirilecek düveler, 20 ay sonunda bir ton ağırlığına kadar ulaşabiliyor.
"Verim iki katına çıkacak"
Kırklareli Damızlık Sığır Yetişticileri Birliği Başkanı Ali Dermenci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu ırkın et veriminin diğer sığırlara göre yüksek olduğunu söyledi.
İlk etapta besicilere 165 gebe düve dağıtımı yapılacağını belirten Dermenci, daha sonrada talepler doğrultusunda Çekya'dan ithal "Charollais" ırkı gebe düve getirileceğini kaydetti.
Türkiye'nin et açığı ihtiyacının büyük bölümünün, iki yıl içerisinde bu şekilde karşılanacağını vurgulayan Dermenci, "Türkiye'de et ihtiyacı var. Biz bölge olarak hayvancılıkta son yıllarda güzel bir ivme yakaladık. Bu ivmeyi artırmak içinde var gücümüzle çalışıyoruz. Bu nedenle Çekya'dan et verimi yüksek gebe düveler ithal ettik. Et verimi yaklaşık iki kat yüksek olan Charollais ırkı sığırlar ile Türkiye'nin et açığını en kısa sürede kapayacağız" diye konuştu.
AA
 
İlgili Galeriler
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
"Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak "Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner140