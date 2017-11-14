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Et ve Süt Kurumu’ndan 21 iş yerine dava

Et ve Balık Kurumu ile Et ve Süt Kurumu adı ve logosunu aynen ya da tüketicileri yanıltacak derecede benzerini kullanan 21 iş yeriyle ilgili kamu davası açıldığı bildirildi.

Et ve Süt Kurumu’ndan 21 iş yerine dava

Et ve Süt Kurumundan (ESK) yapılan açıklamada, kurumun ülke genelinde faaliyet gösteren tüm franchisee (bayilik sistemi) satış mağazalarıyla olan sözleşmelerinin, 27 Ağustos itibarıyla sonlandırıldığı ve bayilerin kurumla herhangi bir bağı kalmadığı bildirildi.



Açıklamaya göre, bazı illerdeki franchisee satış mağazalarının, ESK tabelalarını indirdikleri halde halkı yanıltacak biçimde isim, renk ve şekil bakımından kurum konseptine benzeyen unsurları kullanarak faaliyetlerini sürdürdükleri tespit edildi. Dış mekan rengi, taklit logo, benzer isimli unvan ve tabelalarla ESK bayisi algısı oluşturarak, tüketicileri yanıltmaya çalışan 25 mağaza hakkında cumhuriyet başsavcılıklarına şikayette bulunuldu.
ESK ile ticari ilişkisi veya bayilik sözleşmesi bulunmadığı ya da sözleşmesi feshedildiği halde, kullanım hakkı kuruma ait olan “Et ve Balık Kurumu” ile “Et ve Süt Kurumu” adı ve logosunu aynen ya da tüketicileri yanıltacak derecede benzerini kullanan iş yerleriyle ilgili olarak, 21 iş yeri hakkında “Marka Hakkına Tecavüz” suçlamasıyla kamu davası açıldı.
Et ve Balık Kurumu veya Et ve Süt Kurumu markalarını taklit ederek, yanıltıcı iş yerleriyle ilgili takip ve hukuki mücadelenin devam edeceği, vatandaşlardan bu konuda dikkatli olmaları beklendiği kaydedilen açıklamada, kurumun şu an itibarıyla 9 ilde perakende hizmet veren 15 satış mağazasının iletişim bilgilerinin, “www.esk.gov.tr” adresinde yayınlandığı belirtildi.


FUZULİ KAVŞAĞI

HUNAT MAHALLESİ



Gündeme getirmiştik
Kayseri Gündem Gazetesi olarak geçtiğimiz günlerde “Kayseri’de ESK mağazası yok!” başlığıyla verdiğimiz haberimizde kurumun Kayseri’deki 2 mağazasını da kapattığını duyurmuştuk. 

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü’nün Türkiye çapında sadece 9 ilde 15 mağazası bulunurken bu iller arasında İstanbul da, Kayseri de yer almıyor. Ancak Fuzuli Kavşağı ile Hunat Mahallesi’nde daha önce ESK mağazası olan iki işyeri benzer isimle hizmet vermeye devam ediyor. 

AA-Kayseri Gündem 

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et ve balık 4 ay önce

asri mezarlık ana kapı karşısında da devlet et ve balık adı altında satış yapılmaktadır.

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Kayseri Gündem 4 ay önce @et ve balık

İlginiz ve verdiğiniz bilgi için çok teşekkür ederiz değerli okurumuz. Bahsettiğiniz yeri de araştıracağız.Selam ve sevgilerimizle...

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