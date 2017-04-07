Etiyopyalı iş adamlarından KTB'ye ziyaret

Son dönemlerde artan ticari girişimlere katkı sunmak ve Kayseri ile ticari ilişkiler kurmak üzere Kayseri’ye gelen Etiyopyalı 25 iş adamı, KTB Başkanı Şaban Ünlü ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Ünlü, yaptığı açıklamada, heyetin Kayseri ile çeşitli sektörlerde ticari ilişkiler kurmak için geldiğini ifade ederek, "Kayseri gibi ekonomik anlamda gelişmiş ve gelişmeye devam eden bir şehir yurt dışında da takip ediliyor. Etiyopya ile Kayseri arasında ticaretin çok daha ileri seviyelere çıkması hepimizin arzusudur. Geçen yılda Etiyopyalı bazı devlet yetkilileri ve iş adamları borsamız tarafından misafir edilmiş ve gerekli bilgiler verilmişti. Gelen iş adamlarına Kayseri'nin ekonomik potansiyeli ile ilgili bilgiler verdik." dedi.

Konuk iş adamları da Kayseri'nin çok güzel bir şehir olduğunu belirterek, Kayseri ile ticaret yapmaktan çok mutlu olacaklarını bildirdi.

Kurum Haberi

