Ev alacaklar dikkat!

Türkiye’deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Hedonik Konut Fiyat Endeksi (HKFE) (2010=100), 2017 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,02 oranında artarak 203,27 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,17 oranında artan HKFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 0,63 oranında azalış gösterdi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklaya göre, üç büyük ilin hedonik konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2017 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 0,38, 0,57 ve 1,68 oranlarında artış görülmüştür. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 9,77, 9,35 ve 16,46 oranlarında artış gösterdi.

Nisan ayında, konut fiyat endeksi Nisan'da aylık, %0,86, yıllık %13,08 artarken, yeni konutlar fiyat endeksi aylık %0,09, yıllık %11,93 oldu.

Yeni olmayan konutlar fiyat endeksi ise aynı ayda aylık %0,95, yıllık olarak gerçekleşti.

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