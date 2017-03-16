Ev alacaklara iyi haber

488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Tabloda Yer Alan Bazı Kağıtlara İlişkin Damga Vergisi Oranları ve 492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı (4) Sayılı Tarifede Yer Alan Bazı İşlemler Üzerinden Alınan Harçlar ile Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hakkında Karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakan müjdeyi vermişti

Karar ile geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin müjdesini verdiği tapu harcı indirimleri yürürlüğe girdi.

Binde 20'den binde 15'e düştü

Mevcut oranı "binde 20" olan tapu harcı konut ve işyerlerinde (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) artık "binde 15" oranında tahsil edilecek.

Damga vergisi de sıfırlandı

Kararın damga vergisi ile ilgili düzenlemesiyle de yüzde 0.94 olarak uygulanan kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri, yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri ile danışmanlık hizmet sözleşmeleri ve yapı denetimi hizmet sözleşmelerinden alınan damga vergisi oranı sıfırlandı.

Söz konusu indirim uygulaması 30 Eylül 2017 de dahil bu tarihe kadar uygulanacak.

(haberler.com)

