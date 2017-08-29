Ev hanımlarına emeklilik müjdesi 

Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar, çalışmayan anneler ve ev hanımlarına emeklilik yolunun açılabileceğini belirtti.

Nacar, bununla ilgili bir dava açtıklarını ve kazandıklarını söyleyerek, "Yargıtay tarafından karar onaylanırsa Türkiye'deki annelerde çalışmadan kaldığı ikametgah sürelerine göre borçlanma yapabilecekler" dedi.

Erhan Nacar, GSS ödemeyen vatandaşın da Hastanelerde rahat bir şekilde acil serviste hizmet gördüğünü belirterek, "Sosyal Güvenlik Kurumu, bir vatandaşın sigorta numarası olması halinde son 4 ayında 120 gün çalıştıysa ona sağlık imkanları açıyor. Aynı zamanda hiçbir çalışması olmayan vatandaşlar isterlerse gelir tespitine gidip 53 lira ödeyerek Genel Sağlık Sigortasından (GSS) yararlanabilirler. Ama bir de ne çalışan kesim, ne de gelir tespitine gitmemiş GSS ödemeyen vatandaş hastane kapısına gittiğinde SGK onu geri göndermiyor. Çalışmayan, sigortalı olmayan, GSS ödemeyen vatandaş da artık hastanelerde rahat bir şekilde acil servisten girip bakılabiliyorlar" dedi.







"Bir an önce sigorta numaranızı alın"

2017 yılında sigorta numarası bulunmayanların sigorta numarası edinmeleri gerektiğini vurgulayan Nacar, "Artık SGK 65 yaşa gidiyor. Vatandaşımıza şunu söylüyoruz; "Bir an önce sigorta numaranızı alın", sosyal güvenlik numarasını ne kadar önce alırsanız, o kadar erken emekli olursunuz. Çünkü SGK emeklilik tahsis talebi formunu yaptığınız da sizin ilk sigortalı olduğunuz tarihi baz alıyor. O yüzden 2017 çok önemli, 2017'de sigorta numarası olmayan kesinlikle sigorta numarasını alsın" şeklinde konuştu.







"Çok yakında bakan Sarıeroğlu açıklayacak"

Nacar, yüzde 40 engeli olan vatandaşlara yapılan ödemelerin de yüzde 50 artırılacağını söyleyerek, "Zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı memurlar ve diğer sendikalar çalışan kesim arasında bir zam ile ilgili bir çelişki vardı. İmza sırasında bu noktada engellilerle ilgili, yüzde 40 engelli olanların almış oldukları yardımların, maaşların yüzde 50 artmasını çok yakın zamanda sayın bakanımız açıklayacaktır" diye konuştu.

(haberler.com)