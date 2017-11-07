Ev sahibi olmada 2023 hedefi yüzde 75 olmalı

Konut satışlarında Avrupa birincisi, ev sahibi olma oranında ise yüzde 60’larda olan Türkiye’nin, 80-90’lı yıllara oranla ekonomisinin hızla büyümesine karşın, vatandaşlarını ev sahibi edindirmede halen Avrupa ülkelerinin özellikle de doğu bloku ülkelerinin gerisinde kaldığı belirtildi.

Yaklaşık 25 yıldan beri inşaat sektöründe konut üreten BEKAŞ İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Karahasanoğlu, uygulanan kentsel dönüşüm politikaları, yeni nesil konutların tüm beklentileri karşılaması ve konut kredilerinde ödeme kolaylıkları sayesinde, önceki yıllara göre konut sahibi olma oranının yükseldiğini ifade etti.

Geçmişi zorluklarla dolu olan Türk halkının en büyük hayallerinden birinin “başlarını sokacak bir eve sahip olmak” olduğunu vurgulayan Karahasanoğlu, şunları söyledi:

“Bizde ev sahibi olmanın toplum psikolojisinde önemli bir yeri var. Türkiye’nin yeni ve güzel başlangıçlarının yılı olarak kabul edilen ‘2023’ için çok sayıda hedefler konulurken, Türk halkı için en önemli konulardan biri olan ev sahibi olma konusunda hedef belirlenmiyor. Toplum olarak bugünlere gelene kadar maddi, manevi çok acılar çektik. Ekonomik krizler, kıtlıklar ve bir gecede değişen siyasi dengeler yaşadık. Yaşanılan bu durumlar Türk halkını, ömür boyu kendini güvende hissedecek hamleler yapmaya yönlendirdi. Bunda da en önemli unsur ev sahibi olmak. Şu an yüzde 60’lardaki ev sahibi olma oranı, sektörün ve Türk ekonomisinin geldiği bu noktada 2023 için en az yüzde 75 olarak belirlenmeli. Mevcut stoklar, kentsel dönüşüm çalışmalarında baş döndüren hız bunu sağlayabilir.”

Bekir Karahasanoğlu, ev sahibi olma oranının beklentiler düzeyine çıkması durumunda halkın özgüven duygusunun artmakla kalmayıp, özellikle sabit gelirliler için kira derdinin son bulacak olmasıyla refah ve yaşam konforunun daha da artacağını vurgulayarak, “Biz özel sektör olarak buna hazırız. BEKAŞ İnşaat’ın bu zamana kadar binlerce konut üreterek çorbada tuzu oldu. Diğer firmalar da büyük özveri ile çalışıyor. Hükümetin özellikle konut kredilerinde indirimler yapıp, konut alımına özendirici etkenleri devreye sokarak Cumhuriyet’in 100. yılında arzu ettiğimiz bu tabloya ulaşmaya katkı sağlayacağına inanıyoruz” diye konuştu.

İHA

