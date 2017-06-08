EWE’den Kayseri’ye Güneş Enerjisi Santrali

EWE Turkey Holding, 2016 yılının Mart ayında yatırımına başladığı Kayseri İncesu güneş enerjisi santralinin kurulumunu tamamladı. Yılda ortalama 5 milyon kWh elektrik üretecek olan güneş enerjisi santrali, kendini 6 yılda amorti edebilecek. Anahtar teslim yapım işini (EPC) EWE Türkiye grup şirketlerinden Enervis’in üstlendiği proje, EWE’nin Türkiye’deki ilk yenilenebilir enerji yatırımı projesi olma özelliği taşıyor.

2300 dairenin elektriği yenilenebilir ve temiz enerjiyle karşılanacak

12.492 adet panel ve 48 adet inverterin kullanıldığı Kayseri İncesu güneş enerjisi santrali, yılda ortalama 5 milyon kWh enerji üreterek, 2300 dairenin elektriğini güneş enerjisiyle karşılayacak. 52 bin metrekarelik alana kurulan santral, tam 7 futbol sahası büyüklüğünde olmasıyla da dikkat çekiyor. Proje elektrik şebekesine yaklaşık 16,5 km uzunluğunda bir enerji nakil hattı kullanarak bağlanıyor. Yatırım süreci tamamlanan ve Kayseri halkının hizmetine sunulan güneş enerjisi santralinin yapımında yaklaşık 50 kişilik bir ekip, bir yıl boyunca çalıştı.

Santral Türkiye’de yapılacak diğer santraller için de örnek teşkil ediyor

Kayseri ve bölgesi için önemli bir katma değer sağladıklarının altını çizen Enervis Genel Müdürü Osman Kipoğlu, bu projenin Türkiye’deki güneş enerjisi santrali yapımında pek çok ilki de bünyesinde barındırdığını belirtti. Yapımı esnasında dünyadaki en iyi uygulamaların göz önünde bulundurulduğunu vurgulayan Kipoğlu, santralin birçok açıdan bölgede ve ülkede yapılacak güneş enerjisi santralleri için örnek bir proje olduğunu kaydetti. İlklere örnek olarak ise, zemin özelliklerinin gerektirdiği özel durum dolayısıyla projenin taşıyıcı mekanik aksamın ülkede ilk defa kullanılan vidalı sistem ile hayata geçirildiğini belirtti.

Projenin EWE’nin Türkiye’deki ilk yenilenebilir enerji yatırımı olmasından dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını belirten EWE Turkey Holding Genel Müdürü Dr. Frank Quante ise şunları söyledi;

“EWE’nin kalite ve hizmet anlayışını en iyi şekilde yansıtan başarılı bir proje hayata geçirdiğimizi düşünüyorum. Projemiz, sadece kendisi için değil, aynı zamanda bölgedeki diğer yatırımcılar açısından da güzel bir örnek oluşturuyor. Ülkemizin yenilenebilir enerji stratejisine hizmet edecek olan bu santralin, EWE Turkey Holding olarak 10. yılımızda faaliyete geçecek olması da bizler için büyük önem taşıyor. EWE olarak Türkiye’nin sağlıklı bir enerji geleceğine sahip olması için çalışmaya ve Almanya’daki tecrübelerimizi aktarmaya devam edeceğiz.”.