Eylem Bahane Simit Şahane

Türkiye genelinde memur sendikaları, hükümeti protesto etmek amacıyla iş bıraktı. İş bırakma eylemi çerçevesinde Kayseri’deki memurlar Cumhuriyet Meydanı’nda bir basın açıklaması yaptı. Açıklama öncesinde memurlar tarafından simit dağıtıldı.

Öğle saatine denk gelen eylemde, vatandaşlar da dağıtılan simitlere ilgi gösterdi. Bir çok vatandaş dağıtılan simitleri yiyerek memurların halay çekmesini izledi.