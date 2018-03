Fabrikası Yanan İşadamlarını Yalnız Bırakmadılar

Milletvekilleri, İlk olarak, 1. OSB'de geçtiğimiz dünlerde yanan iki fabrikayı ziyaret ederek, işletme sahibinden bilgi aldı.

Ziyarette, işletme sahiplerini geçmiş olsun dileklerini ilet AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Öksüzkaya, "Allah başka dert vermesin. Serbest Bölge olsun, 1. OSB'deki fabrikalar olsun, buraların tapuları sizlerin olsa da, buralar bizimde fabrikalarımız. Sizler ülkemiz için üretim yaparak, istihdama katkı sağlıyorsunuz. Ülkemizin ihracatına katkı sağlıyorsunuz. Devletimiz ve milletimiz adına sizlere müteşekkiriz. Bu tür afetler zaman zaman başımıza geliyor. Tedbir almak her zaman için önemli. Ama ufak bir ihmal çok büyük kayıplara sebebiyet veriyor. Bu konuşlarda çalışanlarımızı bilgilendirmek ve fiziki manada tedbir almak önemli diye düşünüyorum. Rabbim, bundan sonra ne size, nede başka fabrikalara bu tür afetler göstermez diye temenni ediyorum." dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de, bu tür afetlerle bir daha karşılaşmamaları dileğinde bulunarak, "Bu zor günlerinizde herkesin yanınızda olması güzel bir olay. Kısa bir süre içerisinde yeniden üretime geçmenizde önemli bir konuydu. Onu da başarmışınız. Burada istihdam ederek, geçinen bir sürü aile var. İleride çok daha iyi yerlere gelmenizi temenni ediyorum." şeklinde konuştu.

Milletvekilleri, işletmenin yanan bölümlerini gezerek, bilgi aldı.

Mimarsinan Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret eden, milletvekilleri burada kısa bir bilgi alarak, burada yangın atlatan fabrika sahiplerini ziyaret etti.

Ziyaret hakkında açıklama yapan AK Parti kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, işletme sahiplerinin çok büyük bir yangın tehlikesi atlattıklarını belirterek şunları söyledi:

"Çok şükür ki can kaybı yok. Can kaybının olmamsı hem işletme sahipleri, hem de bizim açımızdan memnun edici bir konu. Sanayi kesimlerinde her zaman için böyle büyük yangınlar olabiliyor. Anlaşılıyor ki bu tür yerlerde, daha çok teknik donanımlar lazım. Özellikle itfaiye teşkilatımızın, bu bölgelere yakın yerlerde konuşlanmış olması bu tip yangınların önlenmesi yada en az hasarla atlatılması bakımından önemli. Büyükşehir Belediyesi, buralarda bir itfaiye çavuşluğu oluşturarak, bu noktaları da giderecek. Çok büyük geçmiş olsun İnşallah böyle durumlar bir daha yaşanmaz."

Milletvekilleri, son olarak Mimarsinan OSB'de yapımı devan eden camii ziyaret etti.