Fabrikasyon ürünler değerlendirildi Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB)’nin öncülüğünde yürütülen, Ekonomi Bakanlığı UR-GE uluslararası rekabeti geliştirme ihracatı artırma projesi kapsamında ‘Metal Fabrikasyon Ürünler İhtiyaç Analizi Değerlendirme Toplantısı’ düzenlendi.

Kayseri OSB Bölge Müdürü Ali Yaprak’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ( ORAN ) ve ilgili firmaların yöneticileri katıldı.

Toplantıda Hedeflenen pazarlar, marka bilinilirliği, devlet destekleri, fuar organizasyonları, yurtdışı temsilcilikler, liderlik, değişim, danışmanlık, ar-ge, inovatif bakabilme, değişim, standartlaşma, katma değerli ürünlerin üretilmesi, aile şirketlerinde kurumsallaşma, eğitimler, izlenebilirlik, danışmanlık hizmeti verilmesi, tasarım, sertifikasyon, sektörün SWOT analizinin yapılması, sektörel kümelenmenin önemi gibi konular üzerinde, proje yöneticisi danışman firma yetkilileri tarafından detaylı bir sunum yapıldı. Ardından ise değerlendirmelerde bulunuldu.

İHA

