FAİZ İNDİRİMİ SEVİNDİRDİ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz indirim kararının ardından Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış açıklama yaptı. Başkanlar, banka tarafından yapılan faiz indirimini olumlu karşıladılar ve piyasalar ile yatırımlara olumlu yansımaları olacağını söylediler. Açıklamalarda vurgulanan ortak bir diğer konu da indirimin özel bankalar tarafından da sağlanması oldu.

13 Eylül 2019 Cuma 09:46