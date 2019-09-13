FAİZ İNDİRİMİ SEVİNDİRDİ

“PİYASALARIN YENİDEN CANLANMASINI BEKLİYORUZ”
Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz indirim kararını son derece olumlu bulduklarını belirterek, “Piyasalara ve yatırımlara olumlu yansıyacak” dedi. Büyüksimitci, “Merkez Bankası Temmuz ayı toplantısında politika faizini yüzde 24’ten 19.75’e düşürmüştü. Bugünde 325 baz puan daha düşürerek 19.75’ten 16.50’ye çekti. Merkez Bankamız iş dünyasının beklentileri doğrultusunda son derece olumlu bir karar vermiştir. Bu kararla birlikte piyasaların yeniden canlanmasını bekliyoruz” diye konuştu.
Faiz indirim kararını özel bankaların da ivedilikle uygulaması gerektiğini vurgulayan Başkan Büyüksimitci, “Temmuz ayında uygulanan faiz indiriminde özel bankalarımız yeterince hızlı davranmadılar. Bugün açıklanan kararı tüm özel bankalarımızın hızlıca piyasalara olumlu yansıyacak şekilde uygulamaya alması beklentimizdir” şeklinde konuştu.
“ÖZEL BANKALAR DA KARARA SAHİP ÇIKMALI”
KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının, iş dünyası adına sevindirici bir gelişme olduğunu ifade etti. Gülsoy, “Son yapılan açıklamaya göre politika faizi 3,25 baz puan düşürülerek yüzde 16,50 ye indi. Faiz indiriminin devamı, reel sektörün moralini yükselten bir karar oldu. Sık sık dile getirdiğim üzere yüksek faizler iş dünyasının önündeki en büyük engellerden biridir. Bu kapsamda faiz indirimlerinin devamı konusunda ki karar, bizler için oldukça önemli. Aynı şekilde özel bankaların da bu karara sahip çıkarak reel sektöre destek olmalarını bekliyoruz” diye konuştu.
“ELLERİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALILAR”
Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, yüksek faizin, üretimin ve yatırımın önündeki en önemli engellerden biri olduğunu belirterek, "Faizlerin bir süredir geriye doğru gidişini memnuniyetle takip ediyoruz ancak bu haliyle bile küresel rekabete uygun değil" dedi. Bağlamış, politika faizindeki indirimin bankaların kredi faizlerine yeterince yansıtılmadığını üzülerek takip ettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Kamu bankaları bu yönde hızlı adımlar attı. Ne yazık ki özel bankalarda aynı yaklaşımı yeterince göremiyoruz. Hem faiz indirimi hem de kredi yapılandırmalarında firmalarımıza zorluk çıkarıyorlar. Bankalar, kısa vadeli düşünmeyi bırakıp ellerini taşın altına koymalılar."
Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz indirim kararını son derece olumlu bulduklarını belirterek, “Piyasalara ve yatırımlara olumlu yansıyacak” dedi. Büyüksimitci, “Merkez Bankası Temmuz ayı toplantısında politika faizini yüzde 24’ten 19.75’e düşürmüştü. Bugünde 325 baz puan daha düşürerek 19.75’ten 16.50’ye çekti. Merkez Bankamız iş dünyasının beklentileri doğrultusunda son derece olumlu bir karar vermiştir. Bu kararla birlikte piyasaların yeniden canlanmasını bekliyoruz” diye konuştu.
Faiz indirim kararını özel bankaların da ivedilikle uygulaması gerektiğini vurgulayan Başkan Büyüksimitci, “Temmuz ayında uygulanan faiz indiriminde özel bankalarımız yeterince hızlı davranmadılar. Bugün açıklanan kararı tüm özel bankalarımızın hızlıca piyasalara olumlu yansıyacak şekilde uygulamaya alması beklentimizdir” şeklinde konuştu.
“ÖZEL BANKALAR DA KARARA SAHİP ÇIKMALI”
KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının, iş dünyası adına sevindirici bir gelişme olduğunu ifade etti. Gülsoy, “Son yapılan açıklamaya göre politika faizi 3,25 baz puan düşürülerek yüzde 16,50 ye indi. Faiz indiriminin devamı, reel sektörün moralini yükselten bir karar oldu. Sık sık dile getirdiğim üzere yüksek faizler iş dünyasının önündeki en büyük engellerden biridir. Bu kapsamda faiz indirimlerinin devamı konusunda ki karar, bizler için oldukça önemli. Aynı şekilde özel bankaların da bu karara sahip çıkarak reel sektöre destek olmalarını bekliyoruz” diye konuştu.
“ELLERİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALILAR”
Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, yüksek faizin, üretimin ve yatırımın önündeki en önemli engellerden biri olduğunu belirterek, "Faizlerin bir süredir geriye doğru gidişini memnuniyetle takip ediyoruz ancak bu haliyle bile küresel rekabete uygun değil" dedi. Bağlamış, politika faizindeki indirimin bankaların kredi faizlerine yeterince yansıtılmadığını üzülerek takip ettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Kamu bankaları bu yönde hızlı adımlar attı. Ne yazık ki özel bankalarda aynı yaklaşımı yeterince göremiyoruz. Hem faiz indirimi hem de kredi yapılandırmalarında firmalarımıza zorluk çıkarıyorlar. Bankalar, kısa vadeli düşünmeyi bırakıp ellerini taşın altına koymalılar."
Haber: Ekrem Nazlı