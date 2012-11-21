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Fakir Fukaranın Beklentisi Var

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan zengine ek vergi konusunda maliyecilere talimat verdi...

Fakir Fukaranın Beklentisi Var
ABD'de zengine ek vergi tartışmalarını hatırlatan Erdoğan, "En son ABD'deki gelişmeleri görüyorsunuz. Vergiyi, gidip köşedeki bir bakkal dükkânından almak, defterlerini alıp onları köşeye sıkıştırmak değil. Asıl vergi vermesi gerekenler üzerinde nasıl bir çalışma var. Önemli olan bu. İşte 'mali disiplin' derken ben bunun üzerinde de biraz kararlı duruyorum. Bunu da siz değerli arkadaşlarımdan özellikle bekliyorum. Çünkü bu ülkede fakir fukaranın, garip gurabanın beklentisi var" diye konuştu. Türkiye'de verginin yüzde 85'ini kimlerin verdiğinin belli olduğunu söyleyen Erdoğan, "Ama bunlar sağlıklı denetleniyor mu? Ben denetlendiğine inanmıyorum. Bunu daha sağlıklı denetlenir hale getirmemiz lazım" dedi.

BAKKAL GİBİ BANKA AÇMAK YOK

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Eğitim Merkezi binasının açılışında konuşan Erdoğan, Halkbankası'nın halka arz sonuçlarına da değindi."Bu Cumhuriyet tarihinde bir rekordur" diyen Erdoğan, Türkiye'de artık bakkal dükkânı açar gibi banka açılamadığını söyledi.

1924'TEKİ İHRACATI 5 SAATTE YAPIYORUZ

Başbakan Erdoğan, partisinin grup toplantısında da Türkiye'nin 1924'te yaptığı yıllık ihracatı bugün 5 saatte yaptığını söyledi. 10 yılda savunma sistemlerinin yurtiçinden karşılanma oranını iki kat artırarak, yüzde 54'e ulaştırdıklarını anlatan Erdoğan, "Aselsan ve Tusaş, dünyada en büyük 100'e girdi" dedi.

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