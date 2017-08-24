Fasulye hasadı başladı

Şeker Pancarı tarımı dışında çiftçilerin ektiği ürünlerin gerçek değerini bulması, yerli tohum kullanılarak üretim yapılması hususunda Kayseri Pancar Kooperatifi tarafından başlatılan sözleşmeli tarım uygulamalarında kuru fasulye de yerini aldı.

Nohut, mercimek vb. ürünlerde makinalı tarımın yaygınlaştığı gibi son olarak Kayseri Pancar Kooperatifi tarafından fasulye yolma ve hasat makinasının da çiftçilerin hizmetine sunulmasıyla fasulye ve bakliyat ekimi gelişerek çiftçiye yeniden gelir kapısı olmaya başladı.

Kayseri Pancar Kooperatifinin bakliyat sektöründe olmasının ürünlerinin değerini bulmasında büyük katkısı olduğunu belirten çiftçiler, işçilik maliyetlerinin yüksek olduğu için terk ettikleri bakliyat ürünlerinin ekimine yeniden başlayabileceklerini belirttiler.

Develi Bölgesi çiftçilerinden Şadi Özsümbül, “Fasulye ekiminde ilk sene çok güzel verim aldık. Tohum, ilaç, gübre gibi her ihtiyacımız Kooperatif tarafından karşılandı. Kooperatifimiz fasulyeyi de kendi aldı ve pazarlama konusunda da bize bir sıkıntı olmadı. Destek ve katkılarından dolayı Hüseyin Akay’a teşekkür ediyorum. Allah başımızdan eksik etmesin” dedi.







Develi Gazi Köyü çiftçilerinden Erkan Bülbül; ise Kayseri Pancar Kooperatifi ile sözleşmeli olarak kooperatifin belirlediği tarihe göre ekim yaptıklarını belirterek; “Kuru fasulyeyi 27 Mayısta ektim. Ağustosun sonunda hasat edeceğiz. Erken ekip erken hasat edenlerin dekara verimi 300 kilo civarında. Benim beklentim ise 400 kilo civarında.” şeklinde konuştu.

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’da “Şeker pancarı tarımı bizim önceliğimizdir. Ancak şeker pancarı münavebe bitkisi olduğu için 3 senede bir ekilmesi gerekiyor. Şeker pancarı ekimi dışında diğer tarımsal faaliyetlerinde de çiftçilerimizle beraber olmak ve ürünlerinin değerinde satılması konusunda çalışmalar yapmaktayız. Böylece çiftçimizin, kaliteli sertifikalı tohumlar kullanması, yetiştirdiği her bir ürününün sözleşme kapsamında ve iyi şartlarda üretilmesi, veriminin artırılması için ilgili firmalarla iş birliği içerisinde bulunarak çiftçimize destek sağlıyoruz” diye konuştu.

Dünya Kuru Fasulye yetiştiriciliğinde; Myanmar 3.722.000 ton ile ilk sıra da yer alırken İkinci 3.630.000 ton ile Hindistan, Brezilya 2.821 bin ton ile üçüncü, Çin1.450 bin ton ile dördüncü,448.000 ton ile ABD beşinci sırada yer alıyor.

Ülkemizde ise kuru fasulye üretiminin talebi karşılamaması üzerine 2014 yılında kuru fasulye gümrük vergisi oranı yüzde 0`a indirilmişti. Gümrük vergisinin sıfırlanması, kuru fasulye fiyatlarında geçici düşüşler sağlanabilmişti. Ancak Fasulye üretiminde bir artış sağlanamadığı gibi düşüş yaşanmıştı. TÜİK verilerine göre kuru fasulyede üretim miktarı 2002 yılında 250 bin ton civarında iken günümüzde 195 bin tona düşmüştü. Kuru Fasulye ekim alanı 2012 yılında 180 bin hektar iken 2013 yılında 85 bin hektara geriledi. Türkiye’nin dünya kuru fasulye üretimindeki payı da yıllık yüzde 1.2 olmuştu.

Sorunun çözümünün üretimden geçmekte olduğu için öncelikle mazot, gübre, ilaç, tohum gibi girdilerin fiyatlarını kontrol altında bulundurmanın yanında hastalık ve zararlılara dayanıklı, makineli hasada uygun, kaliteli, yüksek verimli yerli çeşitlerin geliştirilmesi için çalışmalar yapmak amacıyla Kayseri Pancar Kooperatifi tarafından 2017 sezonunda, Develi, Yahyalı, Tomarza, Bünyan ve Boğazlıyan bölgelerinde 1200 dekar alanda sözleşmeli kuru Fasulye ekimi başlatılmış olup sözleşmenin sonraki yıllarda daha da artması hedefleniyor.

Kurum Haberi