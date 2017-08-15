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Faydalı böcekler elma ağaçlarını koruyor

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından başlatılan "Faydalı Böcekler İş Başında" projesi ile Elma iç kurduna karşı 3 milyon 500 bin adet yumurta parazitoiti (Trichogramma evanescens) salımı yapıldı.

Faydalı böcekler elma ağaçlarını koruyor
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, meyve ağaçlarına zarar veren yumurta parazitoitine karşı savaş açtı. Yetkililer bu kapsamda daha önceden belirlenen sayım ve hesaplamalara göre elma ağaçlarındaki zararlı oluşumların önüne geçmek için önemli bir projeye imza attı.
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; “Meyve yetiştiricileri içinde tüm dünyada en dezavantaja sahip olanlar elma üreticileridir. Sezon içerisinde yapılacak olan küçük bir hata ya da ihmal bir yıllık emeğin ve kazancın boşa gitmesine neden olur. Üreticiler arasında kaliteli ürün için ciddi bir ilaçlama programın olması gerekir gibi bir anlayış oluşmuştur. Oysa yapılan her ilaçlama geleceğe yapılan yatırımların çöpe gitmesi anlamına gelmektedir. Meyvecilikte başarıya ulaşmak için ilaçlamaya alternatif yöntemlerin kullanılması ve üreticilere gösterilmesi gerekmektedir” denildi.
Haber: Ufuk ÇAMDAL
 
 
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