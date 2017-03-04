Fazla işçi çalıştırana prim desteği

Türkiye’deki istihdam sorununun çözülmesine katkıda bulunmak amacıyla, devlet tarafından işverenin desteklenmesi ile ilgili çalışmalara hız verildiğini belirten SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, “Biliyorsunuz Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşları ülkemizin kredi notunu düşürmüşlerdi. Burada birçok gerekçe var ama bir tanesi de işsizlik değerleri. Türkiye’de dedikleri gibi bir işsizlik yok. Türkiye’deki durumda zaten dışarıdan bakıldığı gibi değil. Ekonomimiz çok güçlü ve işverenlerimiz Kayseri için konuştuğumuz zaman işçi arıyorlar. İşçi bulamıyorlar. Ama buna rağmen devletimiz, işverenini desteklemek için 2017 yılı sonuna kadar prim desteğinde bulunacağını açıkladı” dedi.Söz konusu prim desteğini almak için ilk şartın, işverenlerin geçen yıla oranla daha fazla işçi çalıştırması olduğunu belirten Hasgül, “İşverenlerimiz yaş, eğitim, cinsiyet sınırlaması olmadan, İşkur’a kayıtlı ve en az 3 işsiz olan işçiler için bu desteği alabilecek. Asgari ücret tutarında, 2017 yılı sonuna kadar işçilerin sigorta prim ücretleri devlet tarafından ödenecek. Asgari ücret üzerinde çalışan işçilerin de asgari ücret dışında kalan miktarını işverenler ödeyecek” diye konuştu. SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, uygulamanın Şubat ayında başladığını sözlerine ekledi.