FED faiz kararını bugün açıklayacak

Amerika Merkez Bankası (FED) merakla beklenen faiz kararını bugün 21.00'da açıklayacak. Piyasaların beklentisi FED'in faiz oranlarını değiştirmeyeceği yönünde. FED başkanı Janet Yellen basın toplantısı gerçekleştirmeyecek. Aynı zamanda enflasyon ve büyüme tahminleri de güncellenmeyecek. Piyasaların takip edeceği gelişme ise FED'in para politikası metninde yapacağı değişikler olacak. Yılın ilk çeyreğinde yavaşlayan ABD ekonomisi ikinci çeyrekte de olumlu bir performans gösteremiyor. Öte yandan manşet ve çekirdek enflasyon oranında yükselişlerin kalıcı olmaması FED'in hızlı bir faiz artışı gerçekleştirme ihtimalini azaltan etkenler olarak karşımıza çıkabilir.







Bilanço küçültme süreci Eylül ayında başlayabilir



FED'in para politikası metninde enflasyon ve büyüme rakamlarına yapılacak olan vurgu takip edilecek. Ancak, ciddi bir değişiklik olması uzak bir ihtimal olarak görünüyor. FED'in mesajlarında olası değişikliler içinde eylül ayını takip etmek daha uygun olabilir. Yıl içinde kaç tane faiz artışı olabileceğine yönelik masajlarının yanı sıra FED'in bilanço küçültme sürecinin nasıl olacağı da takip edilebilecek. Bilanço küçültme sürecine piyasaların beklentisi Eylül ayını işaret ediyor. Yine piyasalara göre en erken faiz artışı ise Aralık ayı olarak fiyatlanıyor. Yarınki toplantı sonrası bu beklentilerde değişiklik yaşanıp yaşanmayacağı izlenecek. Her ne kadar FED'in önemli mesajlar verme ihtimali düşük bir toplantı olsa da, piyasalar en ufak mesajları izleyerek hareket edecektir.

Kurum Haberi