Felahiye’de keçi yetiştiriciliği gelişiyor Felahiye’de keçi yetiştiriciliği bölgenin fiziki şartlarının bir hayli elverişli olmasıyla her geçen gün daha da önem taşıyor.

Kayseri'nin kuzeydoğusunda yer alan ve Kızılırmak yayı içerisinde kurulan Felahiye İlçesi, su kaynaklarının bolluğu, ekim ve dikime elverişli arazileriyle tarım ve hayvancılık alanında gelişmeler gösteriyor. Tarım ve hayvancılığın İlçe nüfusunun geçim kaynağını oluşturduğu bölgede hayvancılık sektöründe önemli adımlar atılıyor.

Yetkililer özellikle büyükbaş hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı ilçede keçi yetiştiriciliğinde de hissedilir derecede ilerlemeler kaydedildiğini belirtiler.

Karaşeyh Mahallesi üreticilerinden Tuncay Kargı tarafından keçi yetiştiriciliği alanında başarılı çalışmalar yürütülüyor. Tarım alanında faaliyetler gösterirken 2012 yılında keçi yetiştiriciliğine başlayan Karfı’ya ait saanen ve malta ırklarından olmak üzere toplam 105 adet keçi bulunuyor. Otlatma sezonunda keçilerini meraya çıkararak burada süt sağım makinalarıyla süt sağımlarını yapıyor.

Markalaşmayı hedefliyor

Süt, yoğurt ve peynir ürünleri ile üretici Kargı, ürünlerini satışa sunmak amacıyla ürünlerinin daha çok kişiye ulaşması ve milli ekonomiye katkı sağlaması açısından markalaşmayı hedefliyor. ​

Haber: Ufuk ÇAMDAL



