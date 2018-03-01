Firmalara “işletme cetveli” uyarısı

Konuyla ilgili olarak İl Müdürlüğünde yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu kapsamındaki sanayi işletmelerinin, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında tutulacak sanayi siciline kaydettirilmesi ve karşılığında sanayi sicil belgesi alınması gerekmektedir. Kanunun değişik 2’nci maddesine göre sanayi işletmeleri üretim faaliyetine başlamadan önce sanayi siciline ön kayıt olmak zorundadır. Sanayi işletmelerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenebilmesi için sanayi siciline kaydolduğuna dair yazı, işyeri açma ve çalışma ruhsatı veren idareler tarafından aranacaktır. Yeni üretime geçen veya üretimde bulunan sanayi işletmelerinin faaliyete başladıkları tarihten itibaren en geç iki ay içinde sanayi siciline kayıt için, e-Devlet kapısı veya Bakanlık web sayfası Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir.

Kayseri’de sanayi siciline kayıtlı 3794 sanayi işletmesi bulunmaktadır. 2017 yılında 408 sanayi işletmesinin sanayi siciline kaydı yapılmıştır. İlimiz nsanayi siciline kayıtlı toplam sanayi işletmesi içerisinde yüzde 3 ’lük oranla; İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir ve Konya İllerinin ardından altıncı İl ’dir. İlimizde Sanayi Sicil Bilgi Sistemine kayıtlı işletmelerde toplam çalışan sayısı 86 bin 79 kişidir. Sanayi Siciline kayıtlı işletmelerin 2017 yılına ait bilgileri içeren Yıllık İşletme Cetvellerini Ocak- Nisan ayları içerisinde en son Nisan ayı sonuna kadar e-Devlet kapısı veya Bakanlık web sayfası Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda vermeleri zorunludur. Yıllık İşletme Cetvelini süresinde vermeyen işletmeler hakkında 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca bin 46 TL. İdari para cezası uygulanacaktır. İl Müdürlüğümüz kayıtlarına göre ilimizde 3586 firmanın halen yıllık işletme cetvellerini vermedikleri tespit edilmiştir.

Yıllık işletme cetveli bilgileri Bakanlığımızın https://sanayisicil.sanayi.gov.tr web adresinde ‘Sanayi Sicil Bilgi Sistemi’ tıklanarak girilebilecektir. Sanayi Siciline kayıtlı sanayi işletmelerinin cezalı duruma düşerek mağdur olmamaları bakımından en geç 30 Nisan 2018 tarihine kadar e-Devlet kapısı veya Bakanlığımız web adresinden Yıllık İşletme Cetveli bilgilerini girmeleri gerekmektedir.”



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