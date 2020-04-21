Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

FİYAT TARİHİNDE İLK KEZ EKSİYİ GÖRDÜ!

Amerikan tipi ham petrolün fiyatı tarihinde ilk kez eksiyi gördü. Fiyatların eksiye inmesi, petrol üreticilerinin alıcılara ellerindeki petrol için para ödeyeceği anlamına geliyor.

FİYAT TARİHİNDE İLK KEZ EKSİYİ GÖRDÜ!

Petrol fiyatlarında tarihi hareketlenmeler görülüyor. Amerikan tipi ham petrolün fiyatı tarihte ilk kez eksiyi gördü. Piyasada çok fazla kullanılmamış petrol olması ve Amerikan enerji şirketlerinin depolarının kapasitelerinin dolması fiyatlardaki sert düşüşün ana nedeni olduğu belirtiliyor. Dün akşam saatlerinde bugün süresi dolacak mayıs vadeli Batı Teksas petrolünde eksi 40 dolar seviyeleri görüldü. Haziran kontratlarında ise fiyatlar 20 doların üzerinde yer aldığı görüldü.

Borsaları da vurdu
Petroldeki düşüş Amerikan borsalarında da sert satışlara neden oldu. Endekslerde yüzde 2'yi aşan kayıplar yaşadı.

Brent petrolde yüzde 9'luk düşüş
Diğer yandan, Türkiye'nin ithal ettiği ve dünya piyasasına yön veren petrol türü Brent petrol ise yaşanan gerileme sonrası 23 dolara indi. 
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerHam Petrolün FiyatıHam PetrolPetrol FiyatlarıEkonomi Haberler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.