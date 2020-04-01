Forum Kayseri’ye Kira Çağrısı Koronavirüs salgını ile mücadele tüm hızı ile sürerken Kayseri’de bulunan birçok AVM kapılarını kapattı. Bu AVM’lerin içerisinde bulunan kiracılarından kira almayacağı ifade edilirken, sadece Forum Kayseri’nin açık kalması ve kira konusunda hiçbir açıklama yapmaması, AVM içindeki mağazaları sıkıntıya sokmaya devam ediyor.

01 Nisan 2020 Çarşamba 15:43