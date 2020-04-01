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Forum Kayseri’ye Kira Çağrısı

Koronavirüs salgını ile mücadele tüm hızı ile sürerken Kayseri’de bulunan birçok AVM kapılarını kapattı. Bu AVM’lerin içerisinde bulunan kiracılarından kira almayacağı ifade edilirken, sadece Forum Kayseri’nin açık kalması ve kira konusunda hiçbir açıklama yapmaması, AVM içindeki mağazaları sıkıntıya sokmaya devam ediyor.

Forum Kayseri’ye Kira Çağrısı
Sağlık Bakanlığının “Evinde Kal” çağrısına uyarak, Kayseri’de bulunan AVM’lerden Kayseri Park, Meysu Outlet, BYZ Outlet gibi mağazalar kapılarını Nisan ayı sonuna kadar kapattı. Faaliyetlerini geçici olarak durduran bu AVM’lerin mağazalara destek olmak için kira almayacağı öğrenilirken, Forum Kayseri’nin hala açık olması ve mağazalara kira konusunda herhangi bir açıklama yapması AVM esnafını kara kara düşündürüyor.
Forum Kayseri’de faaliyet gösteren firmalarla yaptığımız görüşmede, “Hastalık riski olduğu için vatandaş AVM’lere gelmiyor. Birçok firma kapattı. Bazıları açık. Forum Kayseri yönetimi AVM’yi kapatmadığı için içerisindeki kiracılarda kiralarını ödemek için mecbur açık kalmak zorunda. Türkiye’nin birçok yerindeki AVM’ler kapılarını kaparak açıklama yaptı ve kiracılarına destek oldu. Aynı duyarlılığı Forum Kayseri’den de bekliyoruz” dediler.

Haber Merkezi

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