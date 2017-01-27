Fuarlarımıza değer katacak proje Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, Kayseri'nin ticari ve sınai potansiyelinin göz önüne alındığında, gerçekleştirilmekte olan fuar organizasyonlarının önümüzdeki dönemlerde daha da gelişeceğinin beklendiğini söyledi. Başkan Nursaçan bu çerçevede 150 bin m2 alan üzerinde plan, proje ve sair gerekli altyapı çalışmaları tamamlanmış olan Fuar ve Kongre Merkezi projesine paydaş dahil etme konusunda görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Fuarlar gelişmeyi sürdürecek

Fuarların yerel, ulusal ve uluslararası ticaretin gelişmesinde büyük önem taşıdığını kaydeden Başkan Nursaçan, “20. Yüzyılın ikinci yarsından itibaren dünyada ve ülkemizde hızla yayılmıştır. Türkiye, fuarcılığın en fazla gelişmiş olduğu 6 Avrupa ülkesinden biri olup, 2015 yılında Türkiye'de 27 ilde düzenlenen 419 fuarda 63 bin katılımcıya 3 milyon m2'nin üzerinde alan kiralanmıştır. Kayseri'nin ticari ve sınai potansiyeli göz önüne alındığında, gerçekleştirilmekte olan fuar organizasyonlarının önümüzdeki dönemlerde daha da gelişeceği beklenmektedir.” ifadelerini kullandı.

Fuar merkezinin, Kayseri OSB'de ve bölgede bulunan işletmelerin pazarlama kanallarını ve markalarını geliştirmeleri, ihracata yönelmeleri ve rekabet güçlerini arttırmaları bunların yanı sıra konaklama, yiyecek içecek ve turizm faaliyetleri ile şehir ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediğini vurgulayan Nursaçan açıklamasına şöyle devam etti;

“Bu çerçevede; bölgemiz sınırları içerisinde, ilk etapta 30 bin m2, ikinci etapta da 30 bin m2 olmak üzere toplam 60 bin m2 kapalı alan olmak üzere, 150 bin m2 alan üzerinde plan, proje ve sair gerekli altyapı çalışmaları tamamlanmıştır. Projeye paydaş ( ortak ) dahil etme konusunda görüşmelere devam edilmektedir.”



