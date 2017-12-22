Galericiler ‘MTV’ zammının revize edilmesini istiyor 

Galericilik yapan Ahmet Yurtlu, ikinci el otomotiv piyasasını değerlendirdi.







Gelen MTV zammına ilişkin konuşan Yurtlu, “MTV’deki artışlar konusunda bizim 2018’de sürpriz bir gelişme oldu. Hükümetin 2017’nin son çeyreğinde yaptığı açıklama kamuoyunda çok fazla oturmadı. Gelen zamma ilk baştaki söylem yüzde 40’dı. Bu yüzde 40 oranındaki zam kamuoyunda gerçekten vicdanlarda çok yer bulmadı. Akabinde Cumhurbaşkanımızın konuya müdahil olmasıyla biraz daha geri çekildi. Şuanda durum netleşmedi ama yüzde 20’ler gibi bir artış bekleniyor. Bence buda çok. Çünkü otomotiv ve bütün ekonomik bütçenin otomotiv üzerinden ilerlemesini çok fazla sağlıklı bulmuyoruz. Zaten aracın sıfır çıkışında yüzde 45 gibi bir vergi alınıyor. Yakıttan, noter satışından, sigortadan ve kaskodan olmak üzere birçok dolaylı vergiler alınıyor. Bununda yanında MTV olarak bir vergi alınıyor. Otomotiv sektörüne bu kadar yüklenilmesini çok doğru bulmuyorum. Biraz daha revize edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yüzde 15 civarında enflasyon beklentisi olup da, söylenene göre yüzde 20 zam gelmesi çok olur. Bu zam oranı, enflasyonu geçmemelidir. Çünkü bu artık temel bir ihtiyaç. Bu lüks değil, herkesi etkiliyor. Onun için keşke biraz daha oranı güncelleyerek giderebilirlerse daha iyi olacak. Otomotiv sektörü olarak da, halk olarak da hükümetin otomotiv sektörünü biraz daha revize etmesini bekliyoruz. Çünkü zaten otomotivde birçok konudan vergi alınıyor” ifadelerini kullandı.







“İkinci el piyasasını da etkiler”



Zammın 2’inci el otomotiv piyasasını da etkileyeceğini söyleyen Yurtlu, “İnsanlar artık daha fazla ince hesap yapmaya başlayacaklar. Artık bandrollerin üst ve alt ilişkisini hesaplayarak araç alacaklar. Bandrol sistemi, 1.3-3.5 gittiği için vatandaş arabayı alırken bir model aşağısını alıp bandrolden biraz daha aşağı almanın hesabını yapacak. Çünkü gerçekten rakamlar belli bir yere ulaştı. 50 bin TL’lik bir arabada yıllık bandroller bin 500 TL gibi rakamları buldu. Bu ciddi bir rakamdır. Bir asgari ücretlinin 1 aylık maaşı. Bu nedenle insanlar bunu göz ardı etmeyecektir. Artık arabayı alırken bandrol dilimlerini de hesaplayarak alacaklardır. Bence bu saatten sonra bunu hesaplamayanların da hesaplaması gerekiyor” diyerek sözlerini tamamladı.

İHA