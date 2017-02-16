GCM Kayseri'de eğitim verecek

GCM Menkul Kıymetler, bilinçli yatırımcı misyonuyla 2012 yılında, Türkiye'de finansal bilincin artması ve Forex piyasasının doğru anlaşılması amacıyla Anadolu'da başlattığı eğitim seferberliğine devam ediyor ve kurumun yeni durağı Kayseri.

18 Şubat'ta Cumartesi günü Kayseri Hilton Otel'de yapılacak seminere döviz riski yüksek risk yönetimine önem veren iş dünyasından birçok iş adamı ile birlikte, dünya piyasalarına ilgi duyan akademisyen, öğrenciler, ev hanımları dahil birçok meslek grubundan yatırımcının ilgi göstermesi bekleniyor. Dünya piyasalarında işlem yapmak isteyen yatırımcılar seminere ücretsiz katılabilecek.

İHA





