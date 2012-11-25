Özel bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısına Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri Valisi Şerif Yılmaz, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketi (KCETAŞ) Genel Müdürü Hidayet Atasoy ve davetliler katıldı.

‘Dünden bugüne Kayseri’de elektriğin serüveni’ adlı tanıtım toplantısında bir konuşma yapan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, “1926 yıllarda 2 numaralı vergi numarası ile faaliyete başlayan ve o zaman para nedir bilmeyen, parayla tanışmayan insanların olduğu dönemde şirket açılıyor. Açılan şirket devlete elektriği tanıtıyor. Bir insanın ömrüne sığabilecek ve üç kesit oluşturan bir dönemdeyiz” şeklinde konuştu.

“Bizim insanımız çok daha fazlasını hak etmektedir” diyen Yıldız, “İyi bir niyet ve yapıcı gayret göstermek gerekir. Türkiye komünist mi olsak, sosyalist mi olsak yoksa kapitalist mi olsak diye süreçlerden geçti. KCETAŞ teknik ekibi iyi olan ve mühendisleri kaliteli olan bir şirkettir. Şirkette birçok anılarım var. Gece 2’lerde telefona baktığım oldu” diye konuştu.

Türkiye’nin 2002 yılında bir değişime karar verdiğini söyleyen Yıldız, Uzan Grubu’nun elektrik konusunda kötü bir örnek olduğunu ifade ederek, “Bunu yaparken görevli şirketler var, imtiyazlı şirketler var ve bunların da bir düzene koymanın ihtiyacı var. Statüleri tartışılıyor, o zaman Uzan Grubu var ve o Uzan Grubu’nun görevini ne kadar yapıyor bunun tartışması var. Aynı mevzuata tabi olmalarına rağmen Kayseri ve Civarı A.Ş. aynı statünün iyi örneğiyken, Uzanlar kötü örneği oldular. 10 yıldan beri süren davamızın son temyiz noktasına geldik. Yani kötü bir işten 10 yılda bile kurtulamıyorsunuz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin hızlı bir değişim süreci içerisinde olduğunu belirten Yıldız, “Böyle bir hızlı değişim süreci içerisinde aynı performans ile devam edersek, hiç şüphe olmasın ki yaklaşık 5-6 yıl içerisinde ortalamanın altına ineriz” diye konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ise, “Elektrik şirketi olarak çok kadim bir geçmişe sahibiz. Dostlarımızla, arkadaşlarımızla birlikte olmanın keyfini yaşıyorum. Kayseri Anadolu’nun tam ortasında, avantajlı olan bir şehir değil ama Kayseri bugün gelişen, çevresinin modeli olan bir şehir durumuna geldi” ifadelerinde bulundu.

Özhaseki, “Yapılan yatırımların her birinin ardından kahramanlık destanı var. O tarihte elektriğin adını bile duymayanların olduğu dönemde elektrik satmak akıla geliyor. Bu düşünce Cumhuriyet hükümetine bildiriliyor ve başvuruda bulunuluyor. Elektriği satabilmek için abonelerine ütü vermeye başlıyorlar ve elektriği satmayı sağlıyorlar. Daha sonraları Sümer’in açılmasıyla elektrik üretimi artıyor” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Yıldız ve Özhaseki’ye plaket verildi. Plaketin verilmesinden sonra, toplantıya katılan protokol pasta kesti.