Kayseri Ticaret Odası tarafından düzenlenen "Gelecek Kayseri'de Programı"na katılan Bakan Özhaseki, anayasa değişikliği referandumuyla gelecek yeni sistemin Türkiye'yi daha da ileri taşıyacağını söyledi.

Yeni sisteminin şahsi düşüncelerle değil milli düşüncelerle düzenlendiğini vurgulayan Özhaseki, şunları dile getirdi:

"Bakanların büyük bir kısmı Meclis dışından olacak. Hangi milletvekilinin genel başkan ya da partiye müdanası kalır ki. Şimdi milletvekillerinin birçoğu genel başkanın ağzının içine bakıyor. Biraz daha şirinlik yapsam da şu bakanın yerine otursam diye. Herkes yapıyor bunu. Bunu da biliyoruz. Yeni sistemle birlikte bu ortadan kalkacak. Bu değişikliği kendimiz için istemiyoruz. Yeni sisteme geçildiğinde ya olurum ya olmam o ayrı mesele. Olacağım diye bir ısrarım yok. O Allah'ın takdiri. Olursa hizmet ederiz, olmazsa işimize gücümüze bakarız. Büyük ihtimalle de olmayacağım ama Türkiye için lazım bu sistem. Eski yapı ile Türkiye büyüyemez, istikrarlı bir ülke haline gelemeyiz."



Türkiye'nin içte ve dışta birçok düşman ile mücadele ettiğinin altını çizen Özhaseki, şöyle devam etti:

"Eskiden 'Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili ama 4 tarafı da düşmanlarla çevrili' sözünün abartıldığını düşünürdüm ama şimdi ben 'Üç tarafı denizlerle 14 tarafı düşmanlarla çevrili' diyorum. Bizzat görüyorum. Bir grup insan darbe yapmaya kalkıştı. İnsanların direndiklerini görünce de masum halkın üzerine ateş etmeye başladılar. Avrupa ülkelerinin hiçbiri içi dolu dolu geçmiş olsun demediler. Hani demokrattınız, hani medeniydiniz. Neden geçmiş olsun demediniz? Bir hafta şaşkınlıkları sürdü. 'Neden Tayyip'i deviremedik' diye düşünüp durdular. Darbe niye başarısız oldu diye tahlil yapan insanlar var."



- Deprem gerçeği

Ülkedeki deprem riskine değinen Bakan Özhaseki, Türkiye'de bu konuya karşı duyarsızlık olduğunu anlattı.

Özhaseki, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz deprem gerçeğini gözardı ederek yaşıyoruz. Son yüzyılda Türkiye'de 6 şiddeti ve üzerinde 56 deprem olmuş. Geçenlerde Çanakkale'de olan deprem bile bu 56 depremin arasına girmiyor. Bu depremlerde 82 bin kişi ölmüş. Özellikle Marmara depremi Türkiye için çok önemli. Başka yerde deprem olursa bir şekilde altından kalkarız ama İstanbul'da bir deprem olursa müthiş bir felaket olur. Bilim adamları belli aralıklarda oluşan bir depremin olduğunu, bu depremin bugünlerde süresinin dolduğunu, en geç 2030'a kadar Marmara'da bir depremin olacağını söylüyorlar. Şiddetinin de en az 7,2 olacağını söylüyorlar. Eğer bu olursa bir felaket olur. Hazırlıklı değiliz. Anadolu ve İstanbul'da 10 yıl içinde 5 milyona yakın evi yıkıp yeniden yapacağız. Depreme hazırlanmaya çalışıyoruz."



Bakan Özhaseki, konuşmaların ardından işadamlarına ödüller verdi.

AA