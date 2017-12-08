Gemerek heyetinden Kayseri Şeker’e ziyaret 

Gemerek heyetinin ziyaretinde Kayseri Şeker’in 63’üncü kampanya döneminde uygulamaya koyduğu Randevulu söküm ve tesellüm sisteminde elde edilen başarıdaki çiftçi, nakliyeci, Taşıcılar Kooperatifi, Ziraat Teşkilatı ve Fabrikanın ilgili birimleri arasındaki dayanışmanın örnek olduğuna dikkat çekilerek katkısı olanlara teşekkür edildi.

Ziyaret esnasında açıklama yapan Gemerek Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Kayseri Şeker Fabrikasının pancarla ilgili daha önce konuştuğumuz üzere randevulu söküm ve tesellüm çalışmalarının planlandığı gibi yürüdüğünü gördük. Hem Hüseyin Akay başkana hem de tüm çalışanlara teşekkür ederiz” dedi.







Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları söyledi:

“Gemerek bizim önemli üretim bölgelerimizden bir tanesi olup bu seneki üretim faaliyetleriyle ilgili uygulamalar oldukça iyi bir seviyede devam ediyor. Bundan sonra tabi inşallah Gemerek ile ilgili yatırımlar konusu önceliğimiz olacak. Bu yatırımlar konusunda çalışmalar devam ediyor. İlçedeki yatırımlar için arazi alınmasına imkân sağlanarak ilgili proje çalışmaları devam ediyor. İnşallah yakın bir zamanda proje çalışmaları bittikten sonra besi çiftliğiyle ilgili inşaat işleri de başlayacak. Biz de inşaat işi başlayınca 5-6 ay içerisinde bitirilmesini planlıyoruz. Ümit ediyorum gelecek zamanda Gemerek’te ki çiftliğimiz de çalışmaya başlayacak. Gemerek de bu yatırımları bu seviyede kalmayacak. Gemerek daha fazla yatırım almayı hak ediyor. Biz de bu manada Kayseri Şeker’in imkânları çerçevesinde ve işimizi geliştirmek adına yeni yatırımları planlamayı arzu ediyoruz.”

Kurum Haberi