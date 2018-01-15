Gemerek'te çiftlik projesi imzalandı

Gemerek Belediyesince yapılan yazılı açıklamaya göre, 42 bin metrekare alan üzerine kurulacak çiftlikte, bin büyükbaş hayvan yetiştirilmesi planlanıyor.

13 bin metrekare kapalı alana sahip olacak tesiste, damızlık hayvan üretiminin yanı sıra et sığırı yetiştiriciliği de yapılacak.

Proje, Belediye Başkanı Mustafa Demir tarafından imzalandı.

AA



