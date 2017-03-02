Gemerek’te pancar tarımı artıyor 

Kayseri Şeker 63 ‘üncü kampanya dönemi çiftçi eğitim seminerlerinin ikincisi Gemerek Bölgesinde pancar ekim sözleşmesi yapılan 20 köyden yaklaşık 500 çiftçinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Gemerek Kültür Merkezinde yapılan seminere, Gemerek Kaymakamı Cuma Kılınç, Belediye Başkanı Mustafa Demir, MHP İlçe Başkanı Erdal Genç, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkan Vekili Avni Hokkaömeroğlu, Gemerek Ziraat Odası Başkanı İhsan Sarıdağ, Gemerek Taşıyıcılar Koop. Başkanı Erol Yıldırım Muhtarlar ve çiftçiler katıldı.



Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay , “Kayseri Şeker’in pancar fiyatı üzerindeki doğru politikaları sayesinde çiftçilerin pancardan elde ettiği kazancın artmasıyla pancar tarımına bölgede gün geçtikçe ilginin artmakta olduğunu, Çiftçi imkânlarıyla beraber söküm ve fabrika merkezlerine sevkiyat yanında tesellümde yeni bir düzenleme yapılması gerekliliğinden dolayı pancarın Fabrika merkez kantarlarına belirli bir program dahilinde gelmesini sağlamak, artan üretim maliyetleri karşısında çiftçinin söküm masraflarını karşılamak ve pancarı programlı bir şekilde tesellüm etmek, para, zaman ve işçilikten tasarruf etmek için çiftçi eğitim çalışmaları başlatıldığını belirtti.

Kayseri Şeker’deki özelleştirme idaresi hissesinin yüzde 10’unun Varlık Fonuna devredilmesini de değerlendiren Başkan Akay, şunları söyledi:

“Kayseri Şeker’in başarılı çalışması sonucunda Kayseri’de üç yıl üst üste vergi rekortmeni oldu. Karlılıkta en yüksek şirket konumuna geldi. Hem sektörde hem de Kayseri de bir başarı ortaya koydu. Bir yılda Devlete 117 milyon TL vergi verir hale geldi. Hem çiftçimize hem çalışanımıza hem de Devletimize kaynak üreten katma değer yaratan bir şirket haline geldik. Kayseri Şeker kaynaklarını ona buna peşkeş çeken şirket olmaktan çıktı. Kaynak üreten bir şirket haline geldi. Böyle olunca Devlet de Kayseri Şeker’in bu durumunu görüyor biliyor ve takip ediyor. Kayseri Şeker’in 31 kurumsal ortağı var. Bunlardan biriside başbakanlık özelleştirme idaresi idi. Devlet de Kayseri Şekerin başarılı çalışması ile katma değer yarattığını görünce özelleştirme idaresindeki hissenin % 10 luk kısmını varlık fonuna devretti. Devlet aslında hisseyi bir cebinden aldı diğer cebine koydu. Bizim şirketimizde ki hisse yapısında bir değişiklik söz konusu değil. Türkiye devleti kendisine yapılan saldırılara karşı güçlü olmak durumda. Millette, devlet adamları da devletini korumak durumunda bunun içinde tedbir almak durumunda. Alınan bu kararlarda devleti koruma amaçlı olan bir karardır. Devlet en değerli şirketlerini varlık fonuna devretmiş durumda. Gerekirse bu kaynaklarla yatırım yanında ekonomik saldırılara karşı kendini koruma altına almıştır. Devletimiz bu kuruluşların yanına Kayseri Şekerin de yüzde 10’luk hissesini dahil etti. Bu bir itibar bu bir değerdir. Devlet kayseri şekerin itibarını ve gelmiş olduğu noktayı tescil etti. Devlet kayseri şekere aynı zamanda geleceği açısından her türlü varlığını koruma kalkanı oluşturmuş oldu.”



Gemerek Belediye Başkanı Mustafa Demir ise, “Öncelikle ilçem adına Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı ve yönetim kurulu ile tüm çalışan personeline böylesine güzel bir çiftçi eğitim semineri verdiği için teşekkür ediyorum.

Halk tabiriyle anam babam usulleri dediğimiz çiftçilik yöntemleri artık kalmadı. Çalışan personelimiz ve ziraatçı arkadaşlarımız bilinçli hareket ederek çiftçiye nasıl katma değer sağlayabiliriz. Bölgemize artı değer kazandırabiliriz amacıyla uğraşıyorlar. Sonuçta el eli yıkıyor, el de yüzü yıkıyor. Bu toplantıların her bölgede olduğu gibi, bizim bölgemizin de dikkate alınıp seminer verilmesi gerçekten katma değer sağlayacaktır” diye konuştu. (İHA)