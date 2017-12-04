Genç Askon’dan Ankara çıkarması

Genç ASKON Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri ocak ayında Kayseri’de gerçekleştirilecek olan “Kültepe Ekonomik Zirvesi” öncesinde Ankara’ya çıkarma yaptı.
Genç ASKON Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri Baki Özcan, Ömer Sarıçiçek, Dündar Öz, Ertuğrul Çilkolukısa, Fatih Arıkan, Fatih Arpacıktaş, Cahit Şahin, Abdurrahman Yavuz, Fatih Usta ve Tolgahan Altınkaynak, Ankara çıkarması kapsamında TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti MKYK Üyesi İsmail Emrah Karayel ve önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ı ziyaret etti.
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, “Kültepe Ekonomik Zirvesi” gibi toplantıların Kayseri’nin değişen ve gelişen ticaret anlayışına uyum sağlaması bakımından önemli olduğunu söyledi.
Bakan Özhaseki ise, ASKON/Genç ASKON gibi sivil toplum kuruluşlarının bulundukları illerde değerli vazifeler üstlendiğini belirterek, STK olarak sorumluluğunu yerine getirme noktasındaki sarf ettikleri enerjinin takdir edilmesi gerektiğini ifade etti.
Önemli zirve ocak ayında
Bakan Özhaseki, Ocak ayında planlanan, bölgesel ve küresel anlamda birçok iş adamını bir araya getirecek olan "Kültepe Ekonomi Zirvesi" organizasyonunun Kayseri adına önemli olduğuna vurgu yaptı.
Kurum Haberi
Genç ASKON Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri ocak ayında Kayseri’de gerçekleştirilecek olan “Kültepe Ekonomik Zirvesi” öncesinde Ankara’ya çıkarma yaptı.