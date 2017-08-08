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Genç Çiftçi Proje ziyaretleri sürüyor

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklemesi Programı ile kentimizde 2016 yılında proje uygulayan Genç Çiftçilerin proje kontrollerine devam ediliyor.

Genç Çiftçi Proje ziyaretleri sürüyor
2016 yılında Büyük ve Küçük Baş Hayvancılık, Bitkisel Üretim ve Diğer projeler kapsamında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 16 ilçede 163 proje desteklendi.
Bünyan, Pınarbaşı ve Sarız İlçemizde Mantarcılık Tesisi, Kapama Ceviz Bahçesi, Sera Tesisi ile Büyükbaş Hayvancılık yapan çiftçiler ziyaret edilerek proje hakkında görüşmelerde bulunuldu.
Haber: Tunahan KAYA
 
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