Genç Çiftçi Proje ziyaretleri sürüyor

2016 yılında Büyük ve Küçük Baş Hayvancılık, Bitkisel Üretim ve Diğer projeler kapsamında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 16 ilçede 163 proje desteklendi.

Bünyan, Pınarbaşı ve Sarız İlçemizde Mantarcılık Tesisi, Kapama Ceviz Bahçesi, Sera Tesisi ile Büyükbaş Hayvancılık yapan çiftçiler ziyaret edilerek proje hakkında görüşmelerde bulunuldu.

Haber: Tunahan KAYA

