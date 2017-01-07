Genç Çiftçi Projesi yüzleri güldürdü

Proje kapsamında Bünyan Karatay Mahallesi çiftçilerinden Fahrettin Seyfi’ye de projeleri kapsamında 5 dişi 1 erkek büyükbaş hayvan verildi.
1 hafta sonra doğum yaptı
Şanslı çiftçinin hayvanlarından bir tanesi teslim edildikten 1 hafta sonra doğum yaptı. Bu durum Fahrettin Seyfi tarağından sevinçle karşılanırken, Müdürlüğe bağlı Veteriner hekimlerin yapmış olduğu kontrollerde annenin ve buzağının sağlık sorununun olmadığı tespit edildi.
Haber: Ramazan KARAKUŞ
1 hafta sonra doğum yaptı
Şanslı çiftçinin hayvanlarından bir tanesi teslim edildikten 1 hafta sonra doğum yaptı. Bu durum Fahrettin Seyfi tarağından sevinçle karşılanırken, Müdürlüğe bağlı Veteriner hekimlerin yapmış olduğu kontrollerde annenin ve buzağının sağlık sorununun olmadığı tespit edildi.
Haber: Ramazan KARAKUŞ