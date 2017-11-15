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Genç çiftçi projesi yüzleri güldürmeye devam ediyor

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Genç Çiftçi Projesi hibe desteklemeleri kapsamında kentimizde 2016 yılı içerisinde dağıtımı yapılan Angus cinsi sığırlardan doğan buzağılar yüzleri güldürüyor.

Genç çiftçi projesi yüzleri güldürmeye devam ediyor
Projeden faydalanan Yahyalı Çamlıca köyünde ikamet eden Kamil Sipahi, Angusların ilk geldiği zamanlarda hırçın olduklarını fakat zaman ilerledikçe ehil duruma geldiklerini, artık meraya bile saldıklarını belirtti.
Sipahi, doğan buzağıların sakin ve iyi huylu olduğunu, ev halkının buzağıları çok sevdiğini söyleyerek projede emeği geçen tüm ekibe teşekkürlerini ve memnuniyetini bildirdi.
Haber: Fatma URAL
 
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