Genç çiftçi projesi yüzleri güldürmeye devam ediyor

Projeden faydalanan Yahyalı Çamlıca köyünde ikamet eden Kamil Sipahi, Angusların ilk geldiği zamanlarda hırçın olduklarını fakat zaman ilerledikçe ehil duruma geldiklerini, artık meraya bile saldıklarını belirtti.

Sipahi, doğan buzağıların sakin ve iyi huylu olduğunu, ev halkının buzağıları çok sevdiğini söyleyerek projede emeği geçen tüm ekibe teşekkürlerini ve memnuniyetini bildirdi.

Haber: Fatma URAL

