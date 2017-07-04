Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Genç Çiftçi Projesinde ilk mahsul yüzleri güldürdü

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında yürütülen Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı ilimizde ürünlerini vermeye başladı.

Genç Çiftçi Projesinde ilk mahsul yüzleri güldürdü
2016 yılında Bitkisel Üretim Projeleri başlığı altında proje uygulamasına müracaat eden ve İl Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından projesi uygulamaya değer görülen Bünyan ilçesi Karahıdır köyü genç çiftçilerinden Nihal Aydemir'in işletmesi Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından ziyaret edildi.
Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programından örtüaltı sebze yetiştiriciliği için sera yapımı, sulama sistemi ve sebze fidesi kalemlerinden oluşan projesini gerçekleştiren genç Nihal Aydemir, açıkta sebze yetiştiriciliğindeki emsallerine göre daha erken zamanda domates, biber, patlıcan ve salatalıklarını yetiştirdi ve pazarda tezgahına koydu.
Genç çiftçi Aydemir, yaptığı uygulamalarla köydeki gençlere ve bayan çiftçilere örnek oluşturduğunu ve emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.