Genç çiftçilere 30 bin TL hibe verilecek

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yer alan tebliğine göre, hayvansal üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında; büyükbaş, küçükbaş hayvan, arı, kanatlı, ipekböceği yetiştiriciliği, fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi, kontrollü örtü altı bitki yetiştiriciliği gibi konular hibe desteğinden yaralanabilecek.

20 binden az olan yerleşim birimlerini kapsıyor

Program; nüfusu 20 binden az olan yerleşim birimlerini ve 6360 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce tüzel kişiliği olan ve 20 bin nüfusun altındaki yerleşim birimlerini kapsıyor.







Başvuru yapacaklarda aranan şartlar

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, 41 yaşından gün almamış olmak, Okur-yazar olmak, Başvuru tarihi itibarıyla ücretli çalışan olmamak, Başvuru tarihi itibarıyla örgün eğitime devam ediyor olmamak, Başvuru tarihi itibarıyla Katma Değer Vergisi (KDV), gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak, Hayvansal üretime yönelik, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, tesisi yapımı ve hayvan alımı konulu proje başvuruları için bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 15 adet büyükbaş veya 50 adet küçükbaştan fazla hayvan sahibi olmamak, Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği konulu proje başvuruları için bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 50 adetten fazla arılı kovan sahibi olmamak, Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış olmamak

Başvuru nereye yapılacak?

Ön başvurular, buraya yapılacak. Kesin başvurular, genç çiftçilerin proje uygulayacağı kırsal alanda ikamet ettiği veya ikamet etmeyi taahhüt ettiği yerleşim biriminin bağlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine şahsen yapılır.

Başvuru kapsamında hangi belgeler gerekli?

Nüfus cüzdanı fotokopisi, Ücretli çalışmadığına dair kendisine ve eşine ait Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ndan alınan belge, Başvuru dilekçesi, Proje tanıtım formu, Taahhütname, Diploma sureti veya okur-yazarlık belgesi.

Hibe sözleşmesi aşamasında ise; Yatırımı yapacağı yerde ikamet ettiğine dair belge,Yatırım yerine ait mülkiyet belgesi ya da kira sözleşmesi istenecek.

(finanshaberler.com)