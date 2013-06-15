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Genç Girişimcilerden KTO'ya Ziyaret

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kayseri Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Osman Güldüoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Kayseri Ticaret Odası’nı (KTO) ziyaret etti.

Genç Girişimcilerden KTO'ya Ziyaret
KTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ve KTO Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı ile bir araya gelen Genç Girişimciler Kurul Üyeleri, KTO yönetimine hayırlı olsun dileklerini iletti. Hiçyılmaz, girişimciliğe önem verdiklerini, vaatlerinden birinin de ‘Girişimcilik Akademisi Projesi’ni hayata geçirmek olduğunu ifade etti.
Hiçyılmaz, TOBB Kayseri Genç Girişimciler Kurulu’nun da aralarında olacağı ve Kayseri’de girişimcilik üzerine faaliyet gösteren dernek, topluluk veya kurumların da bir araya gelerek bir platform oluşturmaları, ortak toplantılar yapmaları ve KTO’nun Girişimcilik Akademisi’nde de inisiyatif almalarının faydalı olacağını dile getirdi.
TOBB Kayseri Genç Girişimciler Kurulu’nun hayata geçirilmesinde hem KTO’nun hem de Kayseri Sanayi Odası’nın gayretlerinin olduğunu dile getiren Hiçyılmaz, genç girişimcilerin başarılı çalışmalarıyla övündüklerini, bundan sonrasında da KTO yönetimi olarak her türlü desteği vermeye devam edeceklerini kaydetti.
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