Genç Girişimcilerden Vali'ye Ziyaret

Ziyarette Dernek hakkında bilgiler veren Dernek Başkanı Mehmet Gülsoy, tüm kamu kurumları ile koordineli çalışmalar yaparak Kayseri’ye hizmet edeceklerini söyledi. Kayseri Genç Girişimciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gülsoy ve Yönetim Kurulu Vali Şerif Yılmaz’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştüler.

Dernek faaliyetleri hakkında Vali Şerif Yılmaz’a bilgiler aktaran Dernek Başkanı Gülsoy, kamu kurumları ile koordineli çalışmalar yapacaklarını söyledi. Kayseri’nin adını bir adım daha duyurmak için var güçleri ile çalışacaklarını belirten Gülsoy, sosyal sorumluluk projeleri ile de eğitim ve öğretime destek olacaklarını belirtti.

Vali Şerif Yılmaz’da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Dernek Başkanı Mehmet Gülsoy ve ekibine çalışmalarında başarılar diledi.