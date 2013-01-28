Genç Girişimcilere Dış Ticaret Kursu

Faaliyetlerine aralıksız devam eden Kayseri Genç Girişimciler Derneği, üyelerine yönelik dış ticaret eğitim programı düzenledi.

Novotelde düzenlenen eğitim programının açılışına Kayseri Genç Girişimciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gülsoy ile çok sayıda üye ve kursiyer katıldı.

Eğitim programının açılış konuşmasını yapan Kayseri Genç Girişimciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gülsoy, burada dernek faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Eğitime önem verdiklerinin altını çizen Gülsoy, katılımcılara derneğin misyon ve vizyonu anlattı.

Gün yüzüne çıkmamış fikirleri ortaya çıkarmak amacıyla derneğin faaliyetlerinin devam eteğinin altını çizen Gülsoy“geleceğin girişimcileri ile birlikte bir sinerji yaratarak hem ülkemize hem şehrimize ekonomik anlamda nasıl bir katkı sağlayabiliriz onun peşindeyiz” dedi.

Eğitim Programına konuşmacı olarak katılan Orta Anadolu İhracatçılar Birliği Kurucu Başkanı Murat Evirgen, Banka Dış işletmeciler Yöneticisi Gediz Gülşen, Bern Büyükelçiliği Emekli Ticaret Baş müşaviri Ali Yakal’da konuşmalarında dış Ticaret yapılırken nelere dikkat edilmesi ve dış ticaretti izlenmesi gereken yollar hakkında kursiyerlere bilgiler aktardı.

4 hafta sürecek olan eğitim sonucunda sertifika almaya hak kazanan kursiyerlere düzenlenen törenle sertifika ve çeşitli hediyeler takdim edilecek.