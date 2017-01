Genç işadamlarından gazilere ziyaret Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) merkez ve şube yöneticileri ve üyelerinden oluşan bir heyet, hain terör saldırısında 14 askerin şehit olduğu Kayseri’de temas ve incelemelerde bulundu.

TÜGİAD Genel Başkanı Ali Yücelen, Ankara Şube Başkanı Ercan Kahraman, Başkan Yardımcısı Koray Kartal ile Umut Önder Altıntaş, Onur Çanga, Koray Akar, Ercan Çelik’in de aralarında bulunduğu yönetim kurulu üyeleri, Kayseri'ye gelerek gaziler ile şehit yakınlarını ziyaret ettiler.

Genç işadamları, ayrıca program kapsamında 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bir araya geldiler. Daha sonra ise Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Sanayi Odası’nı ziyaret ettiler.

TÜGİAD Genel Başkanı Ali Yücelen, son dönemde azan terörün milli birlik ve ülke bütünlüğünü, ülkenin siyasal ve ekonomik istikrarını hedef aldığını belirterek, “Yurdumuz dahili ve harici düşmanlara karşı birlik ve beraberliğini koruma mücadelesi veriyor. Bu mücadelede masum insanlarımızı kaybediyoruz. Şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, başta aileleri olmak üzere tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Teröristler ve onları azmettirenler sonlarının geldiğini fark ettikleri için daha da saldırganlaştılar. Ancak bu hain saldırılar bizi yıldıramayacak, amaçlarına hiçbir zaman ulaşamayacaklar; her zorlukta olduğu gibi bir olan gönlümüz bizi güçlü kılacak, bunu biliyoruz. İçimiz yanıyor. Allah, O’na tertemiz gelen evlatlarımızın analarına, evlatlarına, sevenlerine sabır versin. Bizler üzerimize düşeni yapacağız. Bu ülkenin birlik ve beraberliğini, bu ülkeyi seven insanların haklarını savunarak muhafaza edeceğiz. Bu bizim milletimize, tarihimize, atalarımıza ve evlatlarımıza borcumuzdur” dedi.

Kahraman’dan “birlik” vurgusu

TÜGİAD Ankara Şubesi Başkanı Ercan Kahraman ise terörü lanetlerken, ülkedeki tüm sivil toplum kuruluşlarının teröre karşı birlikte, ortak hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Her zamankinden çok daha birlik ve beraberliğe ihtiyaç olduğunu belirten Kahraman şunları söyledi:

“Şehit askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, yakınlarına sabır diliyorum. Terör saldırıları ile ülkemizin istikrarını bozmak, bizi bölmek, parçalamak isteyenler bu amaçlarına hiçbir zaman ulaşamayacak. Aksine bu hain saldırılar ülke ve millet olarak birlik ruhumuzu daha da güçlendirecektir."

Kurumsal Haber