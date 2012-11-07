Vali Yılmaz ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, MÜSİAD Kayseri Şubesi Gençlik Kurulu Başkanı Erkan ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür etti. Gençlik Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Erkan da Genç MÜSİAD çalışmaları hakkında Vali Yılmaz’a bilgiler sundu.
Genç MÜSİAD Vali'yi Ziyaret Etti
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi Gençlik Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Erkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri Vali Şerif Yılmaz’ı makamında ziyaret edip, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
07 Kasım 2012 Çarşamba 10:36
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