MÜSİAD’ın gençlik kurulu Genç MÜSİAD’da görev değişimi yaşandı. Yapılan İstişare Toplantısı sonucunda 2010 yılından bugüne görevini sürdüren Mehmet Fatih Erkan başkanlığı Musab Ergüneş’e devretti.
Ergüneş; “2013 yılında Genç MÜSİAD birçok projeye imza atma hedefiyle yoluna emin adımlarla devam edecektir” dedi.
MÜSİAD Kayseri Şubesinde gerçekleşen toplantıya, Şube Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Başkan Yardımcısı Mustafa Dulda, Genç MÜSİAD Genel Başkanı Abdussamed Temel ve Genç MÜSİAD üyeleri katıldı.
Yönetim Kurulu Üyeliklerine; İbrahim Emir Saçcıoğlu, Necati Selçuk Şahin, Ebubekir Gülşen, İhsan Küçüktalaslıoğlu, Sabri Çeken, Yaşar Çelik, İbrahim Eken, Yavuz Canan, Mehmet Öz, İbrahim Türkmen seçildi.
Ergüneş; “2013 yılında Genç MÜSİAD birçok projeye imza atma hedefiyle yoluna emin adımlarla devam edecektir” dedi.
MÜSİAD Kayseri Şubesinde gerçekleşen toplantıya, Şube Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Başkan Yardımcısı Mustafa Dulda, Genç MÜSİAD Genel Başkanı Abdussamed Temel ve Genç MÜSİAD üyeleri katıldı.
Yönetim Kurulu Üyeliklerine; İbrahim Emir Saçcıoğlu, Necati Selçuk Şahin, Ebubekir Gülşen, İhsan Küçüktalaslıoğlu, Sabri Çeken, Yaşar Çelik, İbrahim Eken, Yavuz Canan, Mehmet Öz, İbrahim Türkmen seçildi.