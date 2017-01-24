Genç TÜMSİAD Genç STK’lar ile buluştu Genç Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (Genç TÜMSİAD) Kayseri Şubesi tarafından, Sivil Toplum Kuruluşlarının genç temsilcilerine yönelik toplantı düzenlendi.

Dernek binasında gerçekleştirilen programa, Genç TÜMSİAD’ın yanı sıra, Genç ASKON, Genç MÜSİAD, Genç TÜGVA, MTTB, Genç Birlik, Genç İlim Yayma başkanları ve üyeleri katıldı.

Programda gençler birbirleri ile görüş alış verişinde bulunurken, aynı zamanda da tanışma fırsatı buldular.

Kaynaşma içerisinde geçen toplantıda konuşan Genç TÜMSİAD Başkanı Abdulkadir Aytekin, yeni bir yapılanma içerisinde olduklarını belirterek, “Birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu çerçevesinde, manevi değerlerine sahip çıkan bir Genç TÜMSİAD üyesi olmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda da ilimizde bulunan tüm genç STK’ları kucaklayarak, birlikte hareket etme gayretinde olacağız. Birbirimize daha çok kenetlenmenin ve hainlere karşı dimdik ayakta durmanın ne kadar çok önemli olduğunu, 15 Temmuz Hain Darbe girişimi sonrasında bir kez daha görmüş olduk. Bu doğrultuda birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşlik duygularımızı pekiştirerek, vatanımız, milletimiz, ülkemiz, ilimiz ve gençlerimiz için daha çok çalışarak, ekonomimize, neler yaparak, nasıl katkıda bulunuruz gayreti içerisinde olmamız gerektiği düşüncesindeyiz. Bizleri kırmayarak bu davetimize icabet eden, tüm STK’ların genç temsilcilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Kurum Haberi

