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“ Gençlere inanmamak gelecekten vazgeçmek demektir”

19 Mayıs 1919'da en büyük kahramanlık destanının yazıldığını, millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde düşmana karşı büyük bir zafer kazanıldığını ifade eden Nursaçan mesajında, "Cesaret, fedakârlık ve kahramanlığın en büyük örneklerinin verildiği kurtuluş savaşımızın başlangıcıdır.

“ Gençlere inanmamak gelecekten vazgeçmek demektir”
Vatan sevgisini tüm değerlerin üstünde tutan, bağımsızlığından hiçbir zaman ödün vermeyen Türk Milleti, dünya üzerinde yüzlerce yıla dayanan varlığını, sahip olduğu bu özelliğe borçludur. Bir ülkenin yarınlarından emin olması, yetiştirdiği gençlerin kendi öz değerlerine sahip çıkan, eğitimli, sağlıklı ve duyarlı olmasıyla mümkündür. Gençlerine imkan hazırlamayan, ihtiyaçlarını gideremeyen, seslerini duyamayan milletler geleceklerini tehlikeye atmış olurlar. Bugün bize düşen görev de gençlerimizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koyduğu hedef doğrultusunda ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin de ötesine taşıyabilecek bireyler olarak yetişebilmelerini sağlamak ve onlara güvenmektir.
Gençlerimizin 19 Mayıs'ın içerdiği derin mananın idraki içinde, ecdadımızın emaneti olan bu vatanı daima koruyacaklarına, bizi biz yapan değer, ilke ve hasletlere sonuna kadar sahip çıkacaklarına inanıyorum.
Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyor, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını gönülden kutluyorum.
Kurum Haberi
 
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