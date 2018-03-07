GF Hakan Plastik, Kayseri’de seminer verdi

GF Hakan Plastik Teknik Hizmetler Müdürü Yasemin Arslan tarafından verilen eğitimle başlayan ilk günde inşaat firmalarının yetkilileri ile GF Hakan Plastik ürünleri ve ürünlerin uygulamada sağladığı avantajlar konusunda bilgiler paylaşıldı. Özellikle Silenta Premium'un yurtiçi ve yurt dışındaki nitelikli projelerde tercih edilme sebepleri detaylı olarak aktarıldı. Seminerde ayrıca Kırılmazlar Yapı tarafından başarılı çalışmalar yürüttükleri iş ortaklarına da plaketler sunuldu.

Tesisat ustalarına yönelik yapılan ikinci gün seminerinde ise yine üst yapı ve altyapı ürün grupları konusunda bilgiler aktarılırken; ustalardan gelen geri bildirimler de değerlendirildi. Seminerde, karşılaşılan sorunlara çözüm önerileri yaratılırken, ürünlerin gelişimi açısından ustaların görüşleri de alındı. İnteraktif şekilde gerçekleşen eğitimler marka ve ustalar açısından iş ortaklığının verimli sürdürülmesi açısından başarılı bir buluşma oldu.

GF Hakan Plastik ve Kayseri Kırılmazlar Yapı yetkililerinin de hazır bulunduğu seminerin sonunda, çekilişlerle ustalara çeşitli hediyeler de sunuldu. Seminer, katılım belgelerinin verilmesinin ardından akşam yemeği ile son buldu.

(Kurum haberi)



