Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

GF Hakan Plastik, Kayseri’de seminer verdi

GF Hakan Plastik, Kırılmazlar Yapı iş birliği ile Kayseri Radisson Blu Otel'de geniş katılımlı bir eğitim semineri gerçekleştirdi. 260 kişinin katılımı ile gerçekleştirilen iki günlük seminere katılan inşaat firmaları ve tesisat ustalarına tüm üst yapı ve alt yapı ürünleri hakkında bilgiler aktarıldı.

GF Hakan Plastik, Kayseri’de seminer verdi
GF Hakan Plastik Teknik Hizmetler Müdürü Yasemin Arslan tarafından verilen eğitimle başlayan ilk günde inşaat firmalarının yetkilileri ile GF Hakan Plastik ürünleri ve ürünlerin uygulamada sağladığı avantajlar konusunda bilgiler paylaşıldı. Özellikle Silenta Premium'un yurtiçi ve yurt dışındaki nitelikli projelerde tercih edilme sebepleri detaylı olarak aktarıldı. Seminerde ayrıca Kırılmazlar Yapı tarafından başarılı çalışmalar yürüttükleri iş ortaklarına da plaketler sunuldu.
Tesisat ustalarına yönelik yapılan ikinci gün seminerinde ise yine üst yapı ve altyapı ürün grupları konusunda bilgiler aktarılırken; ustalardan gelen geri bildirimler de değerlendirildi. Seminerde, karşılaşılan sorunlara çözüm önerileri yaratılırken, ürünlerin gelişimi açısından ustaların görüşleri de alındı. İnteraktif şekilde gerçekleşen eğitimler marka ve ustalar açısından iş ortaklığının verimli sürdürülmesi açısından başarılı bir buluşma oldu.
GF Hakan Plastik ve Kayseri Kırılmazlar Yapı yetkililerinin de hazır bulunduğu seminerin sonunda, çekilişlerle ustalara çeşitli hediyeler de sunuldu. Seminer, katılım belgelerinin verilmesinin ardından akşam yemeği ile son buldu.
(Kurum haberi)
 
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.